Eso a la familia de Eleonora no le importó y pidió que se autorice a la pequeña a jugar con sus compañeros de equipo. Tiene 7 años y solamente quiere jugar pero eso no bastó.

"No encuentro una fundamentación porque mi hija no pueda jugar con sus compañeros, a ella le gusta lo hace con pasión, pensé que se habían actualizado… entiendo que tengan un reglamento, pero es de antaño y me duele que lo apliquen con mi hija, pero hay muchas niñas que les pasa lo mismo", explicó Renata, la madre de la niña a LV23.

La misma Renata se lamentó de que este domingo le tendrá que decir a su hija que no puede juega: "son etapas formativas y entiendo que en etapa deportiva no es necesario dividir niños de niñas".

Si bien la Liga de Alvear no dio información al respecto, sí se dio a conocer que la idea es que el año que viene haya equipos de fútbol infantil femenino, al mismo tiempo que se resaltó que en la actualidad no se permiten equipos mixtos y que el equipo que lo haga no podrá seguir jugando.