Elena se separó y ahora lucha por ver a la "perrhija" que tenía con su ex

elena y fresia 2 El amor después del amor. Elena quiere volver a ver a su perrita y compartir la tenencia con su ex.

Una perra en disputa: el fin de una relación y una mascota en medio

La situación se complicó cuando, tras una separación en julio del año pasado, acordaron tener a la perra una semana cada uno. Sin embargo, al intentar coordinar la entrega a través de una persona intermediaria, él respondió con un mensaje contundente: “Dijo que es plenamente de él, que él era su propietario”, bloqueándola de inmediato.

fresia mensajes Uno de los mensajes que la mujer le atribuye a su expareja respecto al contacto con Fresia.

Elena asegura que también ha intentado dialogar a través de la familia de él, pero sin éxito.

“Ya no sé cómo hacer para que esto se pueda solucionar”, lamentó. Para ella, la perra es parte de su familia y no un objeto. Ante esta situación, ha recurrido a la vía legal y está en contacto con una abogada. "La verdad es que estoy sorprendida porque pensé que los dos pensábamos lo mejor para la perra", reflexionó.

Según cuenta Elena, la relación con su ex pareja siempre fue conflictiva y tuvo que recurrir a una intermediaria para evitar el hostigamiento. “Aprovechaba para enviarme mensajes, diciéndome cosas que no correspondían y que me hacían mal”, explicó. Por recomendación de su psicóloga y psiquiatra, decidió evitar el contacto directo con él.

Justicia animal: ¿cómo se define la tenencia compartida de mascotas?

En Argentina, existe jurisprudencia respecto al régimen de comunicación, visita y cuota alimentaria de los animales de un hogar cuando la pareja se separa.

En 2023, el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 de Corrientes estableció un régimen de comunicación provisorio para que una mujer pudiera seguir viendo a su perro salchicha de un año, “Pope”. La jueza Carolina Macarrein dictó una medida cautelar, de modo que el animal fuera retirado por su dueña los viernes y permaneciera con ella hasta el domingo, cuando le correspondía volver con la expareja.

Fresia tenencia Fresia "crecida". La ley actual también tiene en cuenta los derechos del animal.

Con el fenómeno de los llamados "perrhijos", este tipo de situaciones tiende a multiplicarse en las diferentes provincias. El debate se centra en los límites que tiene -o no- la aplicación de la Justicia de Familia para estos casos.