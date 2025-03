El yacimiento donde el petróleo y el litio brotan del mismo lugar: único en el mundo

Aunque tradicionalmente se extraen de yacimientos diferentes y mediante procesos distintos, un sorprendente descubrimiento ha cambiado esta percepción. Existen lugares donde ambos recursos (petróleo y litio) emergen del mismo subsuelo, lo que podría transformar la forma en que se explotan y aprovechar al máximo cada yacimiento.

El yacimiento donde el petróleo y el litio brotan del mismo lugar

Aunque en Estados Unidos se están desarrollando los proyectos más avanzados y prometedores, un grupo de expertos chinos ha publicado un estudio titulado Origin of lithium in oilfield brines in continental petroliferous basin, en el que presentan un marco teórico para la extracción de salmueras de litio en yacimientos de petróleo.