Casi 130.000 personas pasaron a despedir a Francisco el jueves y se esperan otras 200.000. Entre los asistentes hay todo tipo de perfiles, pero en las últimas horas abundan los jóvenes debido a que este viernes comienza el jubileo, una importante celebración para los católicos. Además, destaca la presencia de colectividades que hasta no hace mucho eran discriminadas por la Iglesia.

El tatuador del Vaticano

Lo cierto es que la muerte de Francisco lo alteró todo por aquí. Más temprano, este corresponsal conversó con Fabrizio, un italiano que trabaja en "San Peter`s Tattoo", la única tienda de tatuajes que hay en el Vaticano. Se trata de un ex militar que vive en Roma y que por estos días tiene mucho trabajo porque los fieles están yendo en cantidad a tatuarse figuras vinculadas a la religión. Me contó que los clérigos no lo ven con muy buenos ojos. "No he podido ir a la basílica porque estoy trabajando constantemente", contó. De hecho, cuando conversamos con él tenía dos clientes franceses que aguardaban para tatuarse.