El doctor del papa Francisco contó cómo fueron sus últimos instantes:"Tenía los ojos abiertos pero no respondía"

El parte de defunción señala un ictus como causa de su muerte, acompañado de un coma y paro cardio circulatorio. Sergio Alfieri, médico del hospital Gemelli de Roma y coordinador del equipo que atendió al papa, compartió detalles sobre los últimos instantes de vida del pontífice.

papa1.jpg El médico del papa Francisco contó cómo fueron sus últimos minutos: "Tenía los ojos abiertos pero no respondía"

Según contó el sitio, eldemocratico.com, "Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba", y explicó que se decidió no llevarle al hospital porque su deseo era "morir en casa", en el Vaticano.