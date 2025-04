Amalia, el único gran amor que tuvo el papa Francisco

Tras la muerte del papa Francisco, el mundo recuerda su histórica labor como pontífice, pero también como Jorge Bergoglio, que nació y creció en el barrio Flores, pero pocos saben que vivió un desamor en la adolescencia. Se trata de Amalia, su único y gran amor de la adolescencia.

El único y gran amor del papa Francisco: Amalia es la única novia que tuvo Jorge Bergoglio

Solo había dos caminos para el joven Bergoglio: tener una relación con Amalia Damonte o una vida consagrada a la Iglesia. “Si no me caso con vos, me hago cura”, le dijo a su único amor terrenal, quien a pesar de corresponderlo, no pudo aceptar la propuesta por la negativa de sus padres.