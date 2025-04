El truco de viejos albañiles para impermeabilizar el techo de casa y ponerle freno a goteras y humedad

filtraciones goteras humedad techo.jpg Ponle fin a las goteras de tu techo gracias a este truco de albañiles.

La preparación de este truco de viejos albañiles comienza combinando cal y agua, siempre trabajando en un lugar al aire libre, para que el olor que desprenda no afecte a tu salud. Aguardar 30 minutos hasta que la cal esté hidratada. Luego revolver para eliminar los grumos. Si quedan grumos, puedes colar la preparación o ponerte guantes y quitarlos uno por uno.

Después será turno de agregar a la mezcla el aceite quemado del auto. Remover hasta obtener una consistencia similar a la pintura o cualquier impermeabilizante líquido. Si la preparación está muy espesa, puedes agregar más agua para lograr la consistencia deseada.

humedad techo.jpg Aplica este impermeabilizante casero en tu techo y ponle fin a la humedad.

A continuación, será momento de aplicar el impermeabilizante. Aunque, antes de poner en práctica el truco de viejos albañiles, necesitarás revisar el techo para identificar las grietas y después barrer para quitar polvo y cualquier otro tipo de suciedad que albergue la superficie.

Ahora sí, revisa el pronóstico del tiempo asegurándote que ese día o días posteriores no llueva para que el trabajo no sea en vano. Hecho esto, con la ayuda de una brocha o espátula tendrás que aplicar el impermeabilizante casero capa por capa: coloca generosamente en las hendiduras y deja secar una capa antes de colocar otra. De esta manera, las goteras en tu casa quedarán tapadas y el techo no filtrará agua.