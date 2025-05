El denunciante argumentó que existen evidencias del uso deliberado de algoritmos diseñados para fomentar el consumo compulsivo y la implementación de mecánicas adictivas similares a las de los juegos de casino.

Se usan algoritmos para construir feeds para mantener por más tiempo a los usuarios. Se implementan mecanismos similares a los juegos de azar en el diseño de aplicaciones. Estos permiten anticipación y anhelo de "me gusta", comentarios y flujos continuos y personalizados de anuncios y contenido.

Además, se manipula a los usuarios a través de la reciprocidad, se informa cuando alguien vio el mensaje, o llega una notificación.

Según un estudio del International Journal of Environmental Research and Public Health, el uso excesivo del smartphone produce niveles más altos de ansiedad, depresión y soledad. Además, puede influir en el sueño, causar problemas de atención, descuidar relaciones interpersonales, causar reacciones emocionales intensas, etc.

¿Existe un truco para controlar el consumo del móvil?

Sería fácil decir dejar el smartphone guardado en la mesa de luz, pero no es tan simple. El truco, tiene que ver más con una serie de prácticas que puedes empezar a implementar en tu vida cotidiana.

Toma conciencia antes de usarlo.

Define momentos sin smartphone.

Desactiva notificaciones.

Racionaliza el scroll.

Establece límites.

Lleva el celular a otro espacio a la hora de dormir.

Si bien estas son acciones individuales que cada uno puede realizar, el consumo excesivo de pantallas es una problemática social, por lo tanto, se debería reflexionar como sociedad.