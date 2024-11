El efectivo truco para re utilizar la carne de ayer

Recuperar la carne sobrante no es complicado, pero sí requiere de algunos cuidados para que no se seque ni pierda su sabor; como saber almacenarla y recalentarla correctamente. Este truco no solo te permite ahorrar, sino también disfrutar nuevamente de la carne con la misma calidad y sabor del día original.

El truco de los chefs para recalentar la carne y aprovechar lo que sobró (1).jpg

La clave para recalentar carne de manera efectiva está en aplicar calor de forma lenta y controlada, sin perder la humedad de la pieza. En lugar de simplemente meter la carne en el microondas o colocarla en una sartén a fuego alto, los chefs optan por métodos que permiten recalentarla sin sobre cocinarla ni resecarla.