El truco para limpiar la tapa de la olla y sacar las manchas de grasa

Una mala limpieza de las ollas y utensilios de la cocina puede ser bastante peligrosa. Cuando lavamos mal los utensilios con los que cocinamos todos los días, corremos riesgos que podrían ser evitados con un truco.

Limpiar mal una olla puede provocar la liberación de metales pesados o partículas tóxicas para la salud, como pequeños trozos de teflón rayado, aluminio o níquel.

Además, si dejamos restos de grasa o comida en la olla o en la tapa de la misma, podemos favorecer la contaminación cruzada, el desarrollo de microorganismos y la aparición de sustancias que generan problemas digestivos o intoxicaciones.

Paso a paso: el truco para limpiar la tapa de la olla en minutos

Hace poco descubrí, rondando por las redes sociales, un truco para limpiar la tapa de la olla, más específicamente la manija de la tapa de la olla. Esta parte del utensilio acumula muchísima grasa, humedad y hongos. Para limpiarla solo hay que seguir algunos pasos simples.

El primer paso de este DIY y quizás el más difícil consiste en desarmar la tapa de tu olla. Consigue un destornillador para retirar el tornillo que une la manija a la estructura de vidrio o metal. Puedes hacerlo con un cuchillo, pero es menos seguro. Para limpiar ambas partes de la tapa, utiliza detergente de platos y la parte más metálica de la esponja. También puedes colocar la manija y la tapa de la olla en una mezcla de agua, vinagre y bicarbonato para una limpieza más profunda. Enjuaga la tapa de la olla, deja que se seque bien y vuelve a armarla.

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Lo recomendable es limpiar la tapa de la olla con este truco una vez al mes o cuando veas que se llenó de grasa en el interior. Hay que prevenir la aparición de hongos y mal olor.

¿Qué productos naturales puedo usar para limpiar una olla?

Para limpiar la olla de tu casa que te da problemas siempre, puedes utilizar varios productos naturales que seguro tienes en casa.

manchas ollas Cuida los materiales de tu olla para no rayarla.