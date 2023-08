El truco para elegir asientos que las aerolíneas no quieren que sepas

El problema inicial surge a partir de que el mapa de asientos que muestran las aerolíneas no suele reflejar la realidad. Así ocurre que luego, aún cuando hayamos elegido "el mejor asiento" con ventana y espacio suficiente, al momento de subir al avión nos encontremos con otra situación: un asiento que no se reclina, un asiento en la salida de emergencia o incluso asientos que son más baratos pero no tienen ventana.

Para evitar todos estos inconvenientes, SeatGuru ofrece una plataforma súper fácil de usar. Siguiendo estos pasos podrás obtener un mapa con los mejores asientos de tu vuelo:

Ingresar a seatguru.com Colocar el nombre de la aerolínea en que viajas. Indicar la fecha en que viajas. Indicar el n° de vuelo. Este se encuentra en la reserva de tu vuelo.

Una vez elijas tu vuelo, la plataforma desplegará un mapa de todo el avión en el que te mostrará distintos tipos de asientos:

los mejores asientos : aquellos en verde muestran los asientos más cómodos y asequibles.

: aquellos en muestran los asientos más cómodos y asequibles. los peores asientos: aquellos en rojo muestran los peores asientos en cuanto a ruido, ubicación y comodidad.

aquellos en muestran los peores asientos en cuanto a ruido, ubicación y comodidad. los asientos engañosos: aquellos en amarillo muestran los asientos que las aerolíneas despliegan como buenos pero, en realidad, tienen restricciones como, por ejemplo, poco espacio para estirar las piernas o no permiten dejar los elementos personales debajo del asiento.

seatguru (1).jpg Trucos de viajes. Así luce parte del mapa que despliega SeatGuru mostrando los mejores y peores asientos del avión.

