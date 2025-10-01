El truco para desatascar desagües con levadura en polvo y agua caliente, sin usar soda cáustica

Muchas veces cuando un desagüe se tapa, como el del baño, por ejemplo, la soda cáustica es el producto más elegido y utilizado para destapar cañerías, pero también uno de los más peligrosos porque puede dañar los caños con el tiempo y es altamente corrosiva y riesgosa para la piel y los ojos. Además, libera vapores tóxicos al contacto con el agua. Por eso cada vez más personas buscan alternativas naturales y más seguras para el hogar.

El truco de la levadura en polvo con agua caliente

La levadura química en polvo no solo sirve en panadería, también tiene un efecto efervescente que, al contacto con agua caliente, ayuda a despegar la grasa, los restos de jabón y la suciedad acumulada en los desagües.