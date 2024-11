El truco definitivo para escuchar un audio de WhatsApp sin que quien lo envió se entere

Así como tiene incontables usuarios, WhatsApp cuenta con infinitos trucos, unos más útiles que otros (y según a quién se le pregunte). Uno de los más populares es el que permite desactivar la notificación de la tilde azul, para que quien envía un mensaje no sepa si lo leímos o no. Sin embargo, con los mensajes de audios esa notificación no se puede evitar si la curiosidad nos puede. O, mejor dicho, no se podía evitar hasta ahora.

audio-whatsapp.jpg

El truco infalible para escuchar un audio de WhatsApp sin que quien lo envió se entere

Si bien la tilde azul es algo muy simple de desactivar en WhatsApp, con los mensajes de audio pareciera ser una deuda pendiente. Si alguien envía un mensaje escrito a otra persona y tiene dudas de si esa persona lo recibió, esos interrogantes se evacúan con un audio. Y es que al darle "play", ya figura para el remitente como que fue reproducido. ¡Es un gran truco!