El truco de costura para forrar las carpetas con tela: un DIY para empezar las clases

A continuación te dejo el tutorial de este proyecto o truco de costura para que sigas mejor el paso a paso. Toma nota y presta mucha atención.

Embed - Cómo FORRAR un Archivador con tela - Cómo FORRAR una Libreta o un Libro

Para comenzar con este DIY de costura en casa, elige la carpeta que quieres forrar y toma las medidas como se ve en el video. Corta una tela exterior con las medidas y una tela que servirá de forro interior. Une las piezas con una costura recta y tal como se muestra en el DIY. Coloca la funda de tela en la carpeta y listo, así de fácil y con un truco de costura en casa puedes personalizar tus carpetas a tu gusto.

Un truco DIY y algo más: errores comunes que cometemos al coser

Elegir una tela que no se adapta al DIY o proyecto es uno de los errores más comunes. Para coser, por más pequeña que sea la pieza, siempre hay que elegir las telas de acuerdo a la caída, uso y finalidad.

No elegir bien el hilo y las agujas que utilizamos para el truco puede ser un enorme problema. Una aguja equivocada daña las telas, daña la máquina y arruina el resultado final.

No dejar un buen margen de costura ni surfilar las telas puede arruinar los proyectos. Cuando no dejamos por lo menos un centímetro de margen, las costuras se pueden zafar o las telas se pueden deshilachar.

costura Un simple error de costura puede arruinar completamente tu proyecto o truco.

Para cualquier truco DIY de costura en casa, por más chico que sea, es importante realizar moldes de papel y tomar medidas. Los moldes reducen significativamente los errores al unir las telas y nos permiten tomar las medidas correctas antes de cortar.

Querer realizar proyectos enormes con poca experiencia es uno de los errores de costura más frecuentes. Para arrancar, hay que buscar DIY simples y tutoriales básicos que puedas realizar en casa.

No revisar la máquina de coser ni realizar un servicio semestral puede ser un problema. Las máquinas se llenan de pelusas, hilos y necesitan cierta cantidad de aceite para funcionar bien.