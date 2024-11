El truco casero de un arquitecto para mejorar tu cuarto con poco dinero

perfil tik tok.jpg Así se ve el perfil de @leonardo_rogel_.

Remodela tu habitación con bajo presupuesto

El usuario @leonardo_rogel_ compartió un video en Tik Tok para con un truco casero, o deberíamos decir varios, para mejorar el aspecto del cuarto. "¿Quieres darle un nuevo look a tu habitación sin gastar mucho?, te muestro cómo con unos pocos pasos puedes transformar tu espacio y hacerlo más acogedor. No necesitas un gran presupuesto para grandes cambios", escribió en el pie del posteo.

►TE PUEDE INTERESAR: Una latina contó cuántos dólares gana teniendo 2 trabajos en Florida y se hizo viral

El primer consejo que dio el arquitecto puede parecer una obviedad, pero muchos no lo tienen en cuenta. Antes de pensar en la decoración, debes ordenar, porque no tiene sentido decorarlo, si no vas a poder abrir la puerta porque está repleto de ropa y cosas tiradas en el piso. Otra recomendación es pintar las paredes con un color contrastante, puedes elegir una pared para resaltar, y las otras las dejas de un color claro, blanco o un tono neutro.

Arquitecto.jpg Si quieres renovar tu habitación, no necesitas demasiado presupuesto.

"Cambia la iluminación fría por una iluminación más cálida. Puedes optar por lámparas colgantes o si no quieres modificar tu instalación eléctrica puedes usar lámparas de mesa", explicó Rogel en el video de Tik Tok que tiene más de 11,1 mil likes. Por otro lado, para generar un contraste se puede aplicar alguna repisa o una obra de arte que te guste. Además, puedes agregar plantas para darle vida al espacio. Implementa estos consejos, y notarás un cambio rotundo en la decoración de tu habitación.