Una latina contó cuántos dólares gana teniendo 2 trabajos en Florida y se hizo viral

¿De qué trabaja la mujer que se volvió viral?

Laura contó en el clip que trabaja de lunes a viernes en un restaurante americano y los fines de semana en un local de comida colombiana. En uno de sus videos revela que cumple de 30 a 40 horas semanales en su trabajo full-time como anfitriona.

El video que compartió Laura sobre sus trabajos en Florida se volvió viral en Tik Tok.

Teniendo en cuenta las declaraciones de Cruz, le pagan por hora y su salario es de US$650 por semana. "Me gustaría que me dieran propina por recoger las mesas. Normalmente, en Estados Unidos se dan tips dependiendo de cuánto ganó el mesero", agregó la muchacha.

En su otro trabajo, Laura es camarera los sábados y domingos de 8 a.m. a 4 p.m., y si incluye propina. Sin embargo, el número puede variar teniendo en cuenta la temporada y el día. Hay días donde gana US$300 en cuatro horas, mientras que hay jornadas donde gana US$200 en ocho horas, "no todos los días son buenos", confirmó.

El video llamó la atención de los usuarios de Tik Tok, y juntó más de 288 mil reproducciones. Sin embargo, en los comentarios se armó debate, porque las personas comenzaron a preguntarse qué tan saludable es pasar tantas horas trabajando.

La realidad detrás de tener dos trabajo en Florida

Irse a vivir a otro a otro país no es fácil. Se deja atrás a la familia, amigos, el hogar y las pertenencias que tanto te costó tener. Sin embargo, mucha gente lo elige para tener mejores oportunidades, para conseguir un mejor trabajo y tener un buen sueldo. Dejando de lado lo material, ciertos puestos laborales implican un esfuerzo exhaustivo y muchas horas de labor, así que las personas terminan agotadas.

Eso es lo que opinaron algunos usuarios en los comentarios del video. "Se gana bien, pero el tiempo pasará factura a tu salud. Y entonces no habrá dinero y perdimos salud...", "yo en mi primer temporada llegué a ganar 2000 en una semana", "yo hice algo parecido un par de meses... literal no aguanté me estaba debilitando", fueron algunos de los mensajes de los usuarios de Tik Tok.