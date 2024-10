La ciudad que está a 30 minutos de Washington D.C. y es sede del Pentágono

washington cementerio arlington.jpg En el cementerio de Arlington yacen muchos estadounidenses famosos e influyentes.

¿Qué puedo hacer en Arlington?

El condado de Arlington se ubica a orillas del Potomac River, por lo que está justo enfrente de Washington D.C., a minutos de la White House y la explanada nacional. Sin embargo, este destino tiene sus propios puntos turísticos para visitar, como el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y el cementerio nacional de Arlington, donde descansan los militares del país.

¿Cómo hago para visitar el pentágono?

Para hacer un recorrido del Pentágono deberías tener en cuenta varios detalles, porque si llegas de imprevisto no te dejarán pasar. Este ente gubernamental está abierto para hacer visitas oficiales con el programa del Pentágono Tour. Como estos recorridos se llenan rápidamente, se deben reservar con 14 días de anticipación, pero no más de 90 días. Los recorridos se llevan a cabo los días martes y jueves a las 10 am y a la 1pm.

Pentágono editada.jpg Si quieres visitar el Pentágono puedes visitar la página web oficial para atender a los requisitos.

Un requisito importante para visitar el Pentágono tiene que ver con la edad y la ciudadanía. Solo ingresan los adultos (18 años o más) y ciudadano de los Estados Unidos o extranjeros admitidos para residencia permanente en los Estados Unidos bajo 22 USC 6010. Si necesitas más información o quieres reservar una visita, puedes ingresar en la página oficial del Departamento de Defensa.