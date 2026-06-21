El truco casero para limpiar las manchas de vino tinto en las paredes de la casa

Además, los vinos tintos y otras variedades contienen taninos, compuestos que se adhieren con muchísima facilidad a los tejidos y superficies de la casa, como las paredes o los materiales porosos.

Cuando las gotas de vino se dispersan por toda la casa y alcanzan las paredes, el primer paso es actuar rápido para resolverlo. Te comparto un truco casero para limpiar el vino en las paredes y recuperarlas.

Truco casero paso a paso: cómo limpiar las paredes manchadas con vino

Antes de realizar cualquier truco casero, es importante saber algunas cosas. El vino mancha mucho, por lo que es difícil que las paredes queden totalmente limpias luego del accidente.

Además, dejar la limpieza para después y no limpiar rápidamente el vino es otro error común que mantiene las manchas firmes y complejas.

No frotes para intentar limpiar las manchas; lo mejor es realizar golpes suaves.

Otro de los errores más comunes es la desesperación. Frotar las manchas con fuerza para que salgan rápido hace que penetre más en la pared. Lo mismo pasa si usamos agua caliente inmediatamente.

Para realizar este truco casero, vas a necesitar bicarbonato de sodio o almidón de maíz, vinagre blanco y jabón neutro, un baño limpio y unas servilletas de papel.

Con las servilletas de papel retira el excedente de vino en la pared sin frotar, realizando pequeños golpes. Coloca sobre las manchas una pasta de bicarbonato o almidón de maíz con agua. Deja que actúe y retira. Si todavía quedan marcas muy visibles, coloca un poco de vinagre con jabón neutro sobre ellas y frota con un paño limpio haciendo movimientos circulares. Deja que las paredes se sequen completamente.

¿Y si ya no puedo limpiar las manchas de vino?

Si ya es tarde y el truco casero no funciona, la única alternativa para limpiar o eliminar las manchas de vino es la pintura.

Si ya es tarde, puedes cubrir las manchas de vino con pintura.

Puedes comprar una pintura látex blanca de interior, de secado rápido, que no gotee y que sea fácil de limpiar una vez que se seca. Existen muchas pinturas y opciones para cubrir estas manchas en las paredes de la casa.