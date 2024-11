El titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza afirmó que no se pueden vender remedios en kioscos

Por esta razón, para modificar la disposición local, debería llevarse un proyecto de ley a la Legislatura.

No importa que sean o no de venta libre: el Colegio Farmacéutico de Mendoza aclaró que sólo los profesionales del sector los pueden ofrecer.

Qué opina el presidente del Colegio Farmacéutico del decreto nacional

Otra situación similar sucedió cuando el Ejecutivo nacional emitió el decreto 7.023, que permitía vender medicamentos en kioscos. Esto quedó sin efecto a través de una medida cautelar que se colocó en su momento.

Valestra explicó que estas medidas no tienen como objetivo abaratar los costos de los remedios, ni generar mayor competencia porque los precios no cambian, solo se modifica la forma de vender, en los lugares en donde no existe una legislación provincial específica.

Para el presidente del Colegio Farmacéutico es una determinación que no tiene un sentido demasiado claro, porque más allá que la institución y sus socios no estén de acuerdo con la regla, no consigue ninguna mejoría sustancial para los compradores.

De todas maneras, hay que recordar que se trata solo de dos tipos de fármacos de venta libre: los analgésicos y los antiácidos. Pero a los mendocinos que estaban esperanzados en comprarlos en cualquier kiosco, o bien, ir a una farmacia con la modalidad de autoservicio y sacarlos directamente de la góndola, hay que aclararles que por el momento, esto no sucederá. Tendrán que sacar número y esperar a que los atienda el farmacéutico de turno.