El término en inglés sobre las relaciones que produce dolor y afecta el autoestima

Ghosting2.jpg La víctima queda desconcertada frente a los cambios que se van produciendo en las diferentes relaciones.

Consiste en, además de la suspensión de los mensajes y llamadas, dejar de seguir o bloquear a la víctima en las redes sociales, lo que produce dolor ya que es confuso porque da la sensación de que no le importas a la otra persona lo que, también, afecta al autoestima.

La falta de comunicación conlleva frustración, incertidumbre e impotencia ya que no nos permiten expresarnos de manera clara y respetuosa. También puede suceder que el "ghost" continúe observando las historias, pero al ser interpelado, decida ignorarnos.

También existen algunas frases que utilizan, generalmente las personas tóxicas

Características de personas que utilizan el ghosting

Por un lado, no existe un perfil del "ghosteador", sin embargo, se podría tratar de personas con miedo al rechazo o que temen enfrentar una conversación incómoda. Es así que prefieren "desaparecer" a dar los motivos reales por los cuales deciden dar por terminada una relación.

Aunque es entendible que uno de los protagonistas no tenga interés en la persona después de un tiempo, pero eso no te da el poder de practicar esta manera de alejarse de las personas.

Ante esto, Luján Rossetto (matrícula 45356), licenciada en Psicología y sexóloga clínica, explicó a Infobae que la metodología de no avisar que una relación se terminó "quedó ahora mucho más facilitada por el uso en la vincularidad de las redes sociales, que, al igual que las aplicaciones de citas, ya de por sí invitan a no dar la cara, en el sentido de que los encuentros se producen por otra vía".

Además aclara que "el ghosteo, en términos de desaparición de la vida afectiva o vincular del otro existe desde que existen las relaciones sexo afectivas", ya que no se trata de una problemática que es exclusivamente actual.

¿Cómo manejar este tipo de relaciones tóxicas al identificarlo?

Luján Rossetto también expresó que estos sentimientos de "ghostear" los vínculos se da porque "hoy ilusoriamente está la posibilidad de comenzar simultáneamente muchas relaciones, teniendo en cuenta que se considera ‘relaciones’ a los vínculos virtuales que suceden en las apps de citas, whatsapp, Instagram o Twitter”.

El ghostear tiene más que ver con dejar inconclusa la expectativa o lo que se inició para, como se decía en el barrio, no perderse de nada.

Ante esto se recomienda no tomarlo personalmente, ya que la toma de esas decisiones por parte de la "pareja tóxica" no es un reflejo de tu valor o merecimiento, para ello es necesario no obsesionarse con la persona que te ha "ghosteado" porque estos sentimientos pueden llevarte la ansiedad y tristeza.

Para finalizar, el apoyo de amigos, familiares y profesionales para hablar sobre tus sentimientos y experiencias, con el fin de no repetir patrones donde el dolor se apodera de nosotros por la finalización de una relación y de una pareja que no nos concierne.