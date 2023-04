El terciario del IMEI devolvió la plata de la matrícula y alrededor de 100 chicos ya cursan en otro lado

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez buscará que la extinción de dominio por corrupción sea juzgada en juicios por jurado

La coordinadora general de Educación Superior de la DGE, Emma Cunietti, aseguró a Diario UNO que todos los alumnos que habían quedado sin banco fueron reubicados en distintas instituciones en función de los domicilios y su elección, varios en instituciones de gestión estatal y otros en gestión privada.

Cunietti dijo que no han tenido más reclamo de alumnos desde la semana pasada, cuando les alegaban que una de las instituciones no los admitía por no tener el analítico, pero ese problema ya fue solucionado.

A dónde fueron los alumnos y profesores del IMEI

Cunietti detalló que los estudiantes que cursaban Educación Primaria fueron derivados al Instituto de Educación Superior de Formación Docente y Técnica Nº 9-002 Tomás Godoy Cruz, al Instituto Superior de Educación Fundación Rayuela o al Instituto de Educación Superior 9027 de Guaymallén.

Los de Dirección de Empresas han ido al Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo Nº 9-013 (ISTEEC) y al Instituto Superior Fundación Universitas y los que cursaban Profesorado de Inglés fueron al Instituto Cultural de Mendoza.

Desde el IMEI no respondieron a las consultas de Diario UNO sobre la situación de los profesores que daban clases en los terciarios. Por su parte, la coordinadora general de Educación Superior de la DGE dijo que no tiene conocimiento específico, pero sí han visto que algunos profesores que daban clases en el terciario han concursado y estaban preocupados por ingresar porque se habían quedado sin trabajo.

"Algunos habían aprobado y salió todo bien para poder ingresar en el sistema de gestión estatal. Eso lo hemos visto que en algunos casos aislados, pero no tenemos registro nosotros de qué es lo que ha pasado con los docentes y tampoco ningún sindicato nos ha hecho llegar nada", añadió la funcionaria.

Por qué la DGE no brindó una ayuda al IMEI para que no cierre

El rector del IMEI, Hermógenes Suárez, había reclamado que el Estado no les había brindado ayuda para evitar el cierre. Emma Cunietti dijo que el subsidio a nivel superior es algo inédito porque es optativo.

"El subsidio a nivel superior es algo que tiene sentido, como lo hemos planteado en el Decreto 432, cuando hay carreras prioritarias, cuando realmente se necesita. Pero esa institución, por ejemplo, tenía el Profesorado de Inglés que es una carrera prioritaria y decidió cerrar también, y tenía subsidio", dijo Cunietti.

Las carreras de Educación Primaria y Profesorado de Inglés recibían el 40% del subsidio del Estado por formar parte de las carreras prioritarias, en tanto que Dirección de Empresas y Educación Inicial no recibían aportes.

"De parte del Estado nosotros hacemos un cumplimiento de la ley. No corresponde, sobre todo porque no es una institución que tenga problemas económicos y además es una institución que mensualmente recibe un subsidio muy importante. No es una institución que no reciba subsidio. Las universidades privadas no reciben subsidio, ninguna", dijo la funcionaria.

Además, Cunietti explicó que el IMEI recibe un subsidio del 100% en el resto del sistema, en nivel inicial, primario y secundario, con una cantidad muy importante de alumnos, por lo que cobran una cuota, reciben subsidio hasta de los celadores y tienen edificio propio.

"No es el caso de que uno tenga que hacer una ayuda a una institución que está quebrada. Tienen una matrícula muy numerosa de estudiantes, lo que pasa es que esa matrícula que está en educación obligatoria, no la tienen en el nivel superior y hace que termine siendo para ellos poco rentable", añadió.

Ante la consulta de la posibilidad de reabrir en 2024, la coordinadora general de Educación Superior de la DGE, dijo que es una determinación del IMEI.

"La institución no tenía ningún problema de tipo administrativo ni jurídico para iniciar las clases. Simplemente decidió cerrar las carreras de nivel superior por distintas razones, pero la institución puede reabrir cuando quiera, siempre y cuando, haga la solicitud a la Dirección de Educación Privada. Todos los años las instituciones hacen una preinscripción y solicitud de matriculación. Si es aprobada, la institución puede volver a hacerlo porque tiene unas condiciones edilicias", sostuvo.