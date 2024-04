El SUTE adhirió a un paro convocado por CTERA para este jueves a nivel nacional

Cuál es la situación de los docentes en Mendoza

Aunque el paro anunciado para este jueves no tenga que ver con lo sucedido durante la primera reunión paritaria convocada entre el Gobierno y el SUTE para rediscutir salarios, Gustavo Correa -secretario gremial de los docentes- manifestó que la oferta que les hicieron, del 10% de incremento salarial, no es de ninguna manera significativa.

"Acá no hay ninguna propuesta, vamos a esperar que la semana próxima -exactamente el miércoles 10 de abril- nos lleven una idea seria, a ver si la bajamos a un plenario con los delegados", explicó el también secretario general de la CTA.

Consultado sobre cuánto gana un maestro o maestra con 10 años de antigüedad, el sindicalista explicó que el sueldo sin el item zona, es de $290.000, y que esto no se puede seguir sosteniendo.

Quiénes se adhieren al paro de Ctera

A nivel nacional, se unieron a Ctera otros sindicatos docentes.

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, recordó que el 4 de abril es una fecha histórica porque se recuerda el asesinato del docente Carlos Fuentealba. En este contexto, se ha convocado a una medida de fuerza por los recortes presupuestarios para la educación en general, no solo para el salario docente.

"Hemos determinado un paro en toda la Argentina que vamos a confluir con los docentes de Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios)", explicó la secretaria general de Ctera.

El titular de Subeta, Roberto Baradel, también anunció que el sindicato que representa se sumaba a la medida, al igual que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Feduba serán parte del paro en contra el gobierno del presidente Javier Milei.

Protesta por el retraso del salario docente

"Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la Nación. Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible", resaltó Alesso en declaraciones a radio Splendid.

En ese marco, agregó: "Hay una presión de nuestros compañeros porque no llegan a fin de mes. Hemos tenido mucha paciencia".

Por parte del Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se descontará el día a quienes adhieran al paro. "¿Qué aporte da un paro a la educación cuando algunos de ellos estuvieron a favor del cierre de las escuelas durante un año y medio en la pandemia? Siempre que alguien pare en algo que debería funcionar, se va a descontar el día o va a tener la consecuencia que la ley permita", señaló Adorni.