El SUTE definió su plan de lucha para el inicio de clases, sin paro y con movilización

marcha estatales ate sute paro docente gustavo correa carina sedano.jpeg Imagen de archivo. Marcha docente en Mendoza. Foto: Martín Pravata

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas de Colo Colo completaron un raid salvaje con robos, peleas y detenciones

SUTE contra el recorte de fondos nacionales para Educación

La medida de fuerza fue convocada como parte del plan de lucha contra el Gobierno nacional por la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, que compromete al 10% del salario de los trabajadores.

Desde SUTE explicaron que puntualmente el FONID representa $28.700 del salario docente, pero que también significan fondos para la copa de leche y alimentos en comedores escolares, arreglos y nuevos edificios, y el financiamiento para la jornada completa en 200 escuelas de Mendoza.

"Es importante recordar que el FONID surgió como consecuencia de la lucha de 1.003 días de ayuno de docentes de todo el país que se instalaron en la carpa de Ctera durante los años 90, cuando millones de argentinos se solidarizaron con los maestros", recordó a su vez Carina Sedano, secretaria gremial.

Ctera convocó a un paro nacional

El paro fue convocado por el gremio a nivel nacional. SUTE adhiere a Ctera y se suma al plan de acción pero con diferencias en cuanto a las medidas.

Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, señaló que en el congreso gremial se votó "de manera unánime" que haya paro nacional docente por 24 horas. Además, se votó que se realicen movilizaciones en todas las provincias, como sucederá en Mendoza.

En tanto que el martes 27 será la audiencia a la que llamó el Gobierno nacional y en la que Ctera espera que se fije un salario mínimo.

"Nosotros veníamos reclamando la convocatoria a la paritarias desde enero. Hemos tenido reunión, pero la convocatoria no se daba. Más allá de lo sectorial hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes", añadió Alesso.

"El próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos. Y no estamos hablando de poco. Estamos hablando del fondo compensador, del FONID y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se les ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo van a perder parte de su salario", dijo al respecto la secretaria general.

La situación docente en Mendoza

Desde el Ministerio de Educación y DGE resaltaron que Mendoza ha garantizado los fondos que la Nación decidió suspender.

Asimismo, ya se cerró la paritaria docente con aceptación por un aumento salarial del 15% para febrero y para marzo y un bono de $90.000.

►TE PUEDE INTERESAR: El gobernador oficializó aumentos para policías y penitenciarios de la provincia