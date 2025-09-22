El soldado que se negó a perseguir a cristianos y hoy es santo: cómo es su oración

El santo que la Iglesia recuerda este 22 de septiembre
Este lunes 22 de septiembre de 2025, la Iglesia dedica la jornada a San Mauricio y compañeros mártires, todos ellos soldados del siglo III. En concreto, Mauricio fue comandante de la llamada Legión Tebana, una unidad militar compuesta por cristianos.
De acuerdo a lo que reza la tradición, el emperador Maximiano ordenó a Mauricio y a sus soldados que ofrecieran sacrificios a los dioses paganos y participaran en la persecución contra otros cristianos, a lo que se negaron rotundamente reafirmando su fe en Cristo.
Esta decisión tuvo consecuencias instantáneas, ya que Mauricio y sus compañeros fueron perseguidos y posteriormente masacrados en Agaunum, en la actual Suiza. Con el paso del tiempo, este hecho lo convirtió a Mauricio en santo, en un símbolo de fidelidad y valentía frente a la opresión.
san mauricio, santo
La negación de perseguir cristianos le valió la muerte a San Mauricio y sus compañeros.
Por otro lado, este santo también es considerado protector de la salud. A San Mauricio se le atribuye la capacidad de proteger a las personas de enfermedades como los calambres y la gota. ¿Conocías su historia?
Cómo es la oración a San Mauricio
Oh Dios, que colmaste a tu siervo San Mauricio
de sabiduría y perseverancia
para guiar a un grupo de soldados conversos
en medio de un ejército anticristiano,
incluso siendo considerados traidores y muriendo por su fidelidad a Ti.
Te pedimos que nos concedas, al igual que ellos,
vivir fieles a Tu Palabra y con un constante deseo de servirte en todo fielmente. Amén.
Otros santos recordados este 22 de septiembre
Además de recordar a San Mauricio, la Iglesia Católica también hace énfasis en estas personas este 22 de septiembre:
- Santino obispo
- San Silvano de Levroux
- Beato Aurelio Ample Alcaide
- Beato Carlos Navarro
- Beato David Carlos de Vergara
- Beato Dionisio Pamplona
- Beato Enrique Canadell
- Beato Faustino Oteiza
- Beato Florentín Felipe
- Beato Francisco Carceller
- Beato Germán Gozalvo Andreu
- Beato Ignacio Casanovas
- Beato José Ferrer
- Beato José Marchandon
- Beato Juan Agramunt
- Beato Manuel Segura
- Beata María de la Purificación Vidal Pastor
- Beato Matías Cardona
- Beato Otón de Morimond
- Beato Vicente Sicluna Hernández
- Santa Basila de Roma
- San Emeramo de Ratisbona
- Santa Emérita de Roma
- San Florenci
- San Ignacio de Sandone
- Santa Iraides vírgen y mártir
- San Lautón de Coutances
- Santa Salaberga