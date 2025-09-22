Inicio Sociedad Santo
Santoral

El soldado que se negó a perseguir a cristianos y hoy es santo: cómo es su oración

Con el paso de los siglos, este soldado se convirtió en uno de los santos más venerados de Europa. Conoce su historia y oración

Este santo es considerado un símbolo de fidelidad y valentía.

El santoral es el conjunto de las personas veneradas en la Iglesia Católica como santos o beatos en una fecha del calendario determinada. Como cada año, la comunidad religiosa recuerda este 22 de septiembre a varias figuras que han sido canonizadas, pero hay uno de todos ellos que destaca, más precisamente por ser un soldado que desobedeció órdenes y evitó matar cristianos.

Se trata de San Mauricio de Aguano, reconocido como el santo patrón de los armeros, sastres, tintoreros y soldados de infantería.

Este 22 de septiembre, la Iglesia Católica recuerda y celebra a varias personas.

El santo que la Iglesia recuerda este 22 de septiembre

Este lunes 22 de septiembre de 2025, la Iglesia dedica la jornada a San Mauricio y compañeros mártires, todos ellos soldados del siglo III. En concreto, Mauricio fue comandante de la llamada Legión Tebana, una unidad militar compuesta por cristianos.

De acuerdo a lo que reza la tradición, el emperador Maximiano ordenó a Mauricio y a sus soldados que ofrecieran sacrificios a los dioses paganos y participaran en la persecución contra otros cristianos, a lo que se negaron rotundamente reafirmando su fe en Cristo.

Esta decisión tuvo consecuencias instantáneas, ya que Mauricio y sus compañeros fueron perseguidos y posteriormente masacrados en Agaunum, en la actual Suiza. Con el paso del tiempo, este hecho lo convirtió a Mauricio en santo, en un símbolo de fidelidad y valentía frente a la opresión.

La negaci&oacute;n de perseguir cristianos le vali&oacute; la muerte a San Mauricio y sus compa&ntilde;eros.

Por otro lado, este santo también es considerado protector de la salud. A San Mauricio se le atribuye la capacidad de proteger a las personas de enfermedades como los calambres y la gota. ¿Conocías su historia?

Cómo es la oración a San Mauricio

Oh Dios, que colmaste a tu siervo San Mauricio

de sabiduría y perseverancia

para guiar a un grupo de soldados conversos

en medio de un ejército anticristiano,

incluso siendo considerados traidores y muriendo por su fidelidad a Ti.

Te pedimos que nos concedas, al igual que ellos,

vivir fieles a Tu Palabra y con un constante deseo de servirte en todo fielmente. Amén.

Otros santos recordados este 22 de septiembre

Además de recordar a San Mauricio, la Iglesia Católica también hace énfasis en estas personas este 22 de septiembre:

  • Santino obispo
  • San Silvano de Levroux
  • Beato Aurelio Ample Alcaide
  • Beato Carlos Navarro
  • Beato David Carlos de Vergara
  • Beato Dionisio Pamplona
  • Beato Enrique Canadell
  • Beato Faustino Oteiza
  • Beato Florentín Felipe
  • Beato Francisco Carceller
  • Beato Germán Gozalvo Andreu
  • Beato Ignacio Casanovas
  • Beato José Ferrer
  • Beato José Marchandon
  • Beato Juan Agramunt
  • Beato Manuel Segura
  • Beata María de la Purificación Vidal Pastor
  • Beato Matías Cardona
  • Beato Otón de Morimond
  • Beato Vicente Sicluna Hernández
  • Santa Basila de Roma
  • San Emeramo de Ratisbona
  • Santa Emérita de Roma
  • San Florenci
  • San Ignacio de Sandone
  • Santa Iraides vírgen y mártir
  • San Lautón de Coutances
  • Santa Salaberga

