El Servicio Penitenciario abrió las inscripciones para médicos e ingenieros que quieran trabajar en cárceles

Las inscripciones están abiertas desde este lunes 11 hasta el domingo 17 de agosto. Uno de los requisitos más importantes es no tener más de 32 años

El Servicio Penitenciario busca a 15 profesionales de la salud e ingenieros para incorporarse a trabajar en las cárceles de Mendoza.

El Servicio Penitenciario de Mendoza salió a la búsqueda de 15 profesionales de la salud y de la ingeniería menores de 32 años que quieran incorporarse a trabajar en las cárceles provinciales. Los requisitos son: no tener más de 32 años, ser argentino con domicilio en Mendoza y no estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Las inscripciones son online desde el lunes 11 hasta el domingo 17 de agosto. Los interesados deben postularse enviando un correo electrónico a [email protected].

El Servicio Penitenciario abrió nuevas vacantes para profesionales de la salud e ingenieros.

Qué vacantes ofrece el Servicio Penitenciario de Mendoza

En total las vacantes son:

  • Cuatro vacantes para médico/a, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.
  • Dos vacantes para médico/a psiquiatra.
  • Cuatro vacantes para licenciado/a en Enfermería, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.
  • Una vacante para farmacéutico/a.
  • Dos vacantes para ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.
  • Dos vacantes para ingenieros/as o licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.
El Servicio Penitenciario busca ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales y licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.

Los efectivos penitenciarios también podrán inscribirse

Aunque la convocatoria está dirigida a civiles que tengan algunos de los títulos profesionales mencionados, el Servicio Penitenciario también habilitó un concurso cerrado de antecedentes y oposición para sus efectivos, con el objetivo de jerarquizar el escalafón profesional.

Los efectivos interesados deberán enviar un correo electrónico al mail institucional [email protected] con una nota solicitando la inscripción.

Los requisitos son: no registrar partes psiquiátricos ni sanciones en los últimos dos años desde la fecha del llamado al concurso, y no encontrarse inhibido para el ascenso por ninguna de las causales previstas en la normativa, salvo el tiempo mínimo en el grado y los cursos obligatorios para el ascenso

La documentación requerida para ambos concursos

Los postulantes deberán adjuntar en el correo la siguiente documentación

  • DNI (frente y dorso)
  • Certificado analítico y/o título universitario de grado, acorde con el cargo a cubrir.
  • Contar con matrícula profesional en caso de corresponder.
  • Currículum vitae, el cual tendrá carácter de declaración jurada, junto a las probanzas debidamente certificadas.
  • Presentación de constancias de no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
  • Constancias de cumplimiento de la emisión del sufragio en las dos últimas elecciones o la justificación de la no emisión.
  • Certificado de antecedentes penales.

