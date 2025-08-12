El Servicio Penitenciario abrió las inscripciones para médicos e ingenieros que quieran trabajar en cárceles

Cuatro vacantes para médico/a, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.

Dos vacantes para médico/a psiquiatra.

Cuatro vacantes para licenciado/a en Enfermería, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.

Una vacante para farmacéutico/a.

Dos vacantes para ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.

Dos vacantes para ingenieros/as o licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.

Los efectivos penitenciarios también podrán inscribirse

Aunque la convocatoria está dirigida a civiles que tengan algunos de los títulos profesionales mencionados, el Servicio Penitenciario también habilitó un concurso cerrado de antecedentes y oposición para sus efectivos, con el objetivo de jerarquizar el escalafón profesional.

Los efectivos interesados deberán enviar un correo electrónico al mail institucional [email protected] con una nota solicitando la inscripción.

Los requisitos son: no registrar partes psiquiátricos ni sanciones en los últimos dos años desde la fecha del llamado al concurso, y no encontrarse inhibido para el ascenso por ninguna de las causales previstas en la normativa, salvo el tiempo mínimo en el grado y los cursos obligatorios para el ascenso

