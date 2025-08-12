El Servicio Penitenciario abrió las inscripciones para médicos e ingenieros que quieran trabajar en cárceles

- Cuatro vacantes para médico/a, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.
- Dos vacantes para médico/a psiquiatra.
- Cuatro vacantes para licenciado/a en Enfermería, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.
- Una vacante para farmacéutico/a.
- Dos vacantes para ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de zona sur.
- Dos vacantes para ingenieros/as o licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.
Servicio penitenciario ingenieros trabajo
El Servicio Penitenciario busca ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales y licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.
Los efectivos penitenciarios también podrán inscribirse
Aunque la convocatoria está dirigida a civiles que tengan algunos de los títulos profesionales mencionados, el Servicio Penitenciario también habilitó un concurso cerrado de antecedentes y oposición para sus efectivos, con el objetivo de jerarquizar el escalafón profesional.
Los efectivos interesados deberán enviar un correo electrónico al mail institucional [email protected] con una nota solicitando la inscripción.
Los requisitos son: no registrar partes psiquiátricos ni sanciones en los últimos dos años desde la fecha del llamado al concurso, y no encontrarse inhibido para el ascenso por ninguna de las causales previstas en la normativa, salvo el tiempo mínimo en el grado y los cursos obligatorios para el ascenso
La documentación requerida para ambos concursos
Los postulantes deberán adjuntar en el correo la siguiente documentación
- DNI (frente y dorso)
- Certificado analítico y/o título universitario de grado, acorde con el cargo a cubrir.
- Contar con matrícula profesional en caso de corresponder.
- Currículum vitae, el cual tendrá carácter de declaración jurada, junto a las probanzas debidamente certificadas.
- Presentación de constancias de no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
- Constancias de cumplimiento de la emisión del sufragio en las dos últimas elecciones o la justificación de la no emisión.
- Certificado de antecedentes penales.