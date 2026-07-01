El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por frío y nieve en Mendoza

Durante la tarde, esas mismas zonas pasarán a estar bajo alerta naranja, mientras que el Gran Mendoza tendrá alerta amarilla por nevadas. En el sur provincial, San Rafael, General Alvear y Malargüe también estarán bajo alerta naranja.

Hacia la noche, la alerta volverá a nivel amarillo en las zonas del norte y el Valle de Uco.

Según el SMN, la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. La alerta naranja, en tanto, advierte sobre fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Temperaturas extremas y muy poca amplitud térmica

El miércoles será una de las jornadas más frías del año en Mendoza. En el Gran Mendoza se espera una mínima de -1°C y máximas de entre 5°C y 8°C.

En la zona Este, las mínimas oscilarán entre -3°C y -1°C, mientras que las máximas apenas llegarán a entre 1°C y 4°C.

El Valle de Uco tendrá una mínima de -1°C y una máxima de apenas 1°C en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

En el sur provincial también predominará el frío intenso y habrá muy poca diferencia entre la mínima y la máxima. En San Rafael se espera una mínima de -1°C y una máxima de 1°C. En General Alvear, la temperatura irá de 0°C a 2°C, mientras que Malargüe será el departamento más frío, con una mínima de -3°C y una máxima de -2°C, en una jornada marcada por las nevadas y temperaturas bajo cero.