El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por frío y nieve en Mendoza

El ingreso de una ola polar provocará un marcado descenso de la temperatura en Mendoza, este 1 de julio, tal y como lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por nevadas para distintas zonas de la provincia y anticipó una jornada con frío extremo.
Si bien el jueves 2 de julio ya no rigen alertas meteorológicas, el ambiente continuará muy frío. Las mínimas seguirán por debajo de los 0°C en gran parte del territorio y en tanto el termómetro marcará 4°C y 5°C en los sectores en donde las temperaturas serán mayores.
Alerta amarilla y naranja por nevadas en gran parte de Mendoza
El SMN informó que la alerta comenzará el miércoles por la mañana con nivel amarillo para Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
Durante la tarde, esas mismas zonas pasarán a estar bajo alerta naranja, mientras que el Gran Mendoza tendrá alerta amarilla por nevadas. En el sur provincial, San Rafael, General Alvear y Malargüe también estarán bajo alerta naranja.
Hacia la noche, la alerta volverá a nivel amarillo en las zonas del norte y el Valle de Uco.
Según el SMN, la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. La alerta naranja, en tanto, advierte sobre fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Temperaturas extremas y muy poca amplitud térmica
El miércoles será una de las jornadas más frías del año en Mendoza. En el Gran Mendoza se espera una mínima de -1°C y máximas de entre 5°C y 8°C.
En la zona Este, las mínimas oscilarán entre -3°C y -1°C, mientras que las máximas apenas llegarán a entre 1°C y 4°C.
El Valle de Uco tendrá una mínima de -1°C y una máxima de apenas 1°C en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
En el sur provincial también predominará el frío intenso y habrá muy poca diferencia entre la mínima y la máxima. En San Rafael se espera una mínima de -1°C y una máxima de 1°C. En General Alvear, la temperatura irá de 0°C a 2°C, mientras que Malargüe será el departamento más frío, con una mínima de -3°C y una máxima de -2°C, en una jornada marcada por las nevadas y temperaturas bajo cero.