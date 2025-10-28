El ser vivo del océano Pacífico que nació en el siglo XVI y ocupa medio campo de fútbol

Mide aproximadamente 34 metros de ancho por 32 de largo y alberga una gran diversidad de vida marina. Cada sección de su estructura ha ido creciendo lentamente durante siglos, formando un ecosistema estable que resiste el paso del tiempo y las condiciones cambiantes del océano.

Coral Es un "oasis de coral saludable" y un faro de esperanza frente a las amenazas del cambio climático que afectan a los corales a nivel global

¿Por qué este animal del océano es importante?

Los científicos estiman que este animal comenzó a desarrollarse entre los siglos XVII y XVIII, lo que significa que ha sobrevivido durante cientos de años a tormentas, cambios de temperatura y variaciones en la composición del agua. Su tamaño y longevidad lo convierten en un testigo silencioso de la historia natural del planeta Tierra.

Además de su impresionante antigüedad, los expertos destacan su valor ecológico: estos animales son esenciales para la vida marina, ya que ofrecen refugio, alimento y protección a muchas especies, además de contribuir a la salud general de los ecosistemas oceánicos.

El hallazgo no solo genera admiración por su magnitud, sino también esperanza. En tiempos en que el cambio climático amenaza los arrecifes del planeta Tierra, este coral demuestra que la naturaleza aún puede sorprendernos con su capacidad de resistencia y adaptación. En lo más profundo del Pacífico, una joya viviente sigue creciendo, recordando que la vida siempre encuentra la forma de persistir.