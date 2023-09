El romántico intercambio de Coti Romero y El Conejo en la pista del Bailando 2023: "La verdad es que..."

"La verdad es que yo lo amo con todo mi ser pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale esa coraza mía de que no me importa nada y en realidad soy una bola de sentimientos", confesó la correntina.

Acto seguido, Tinelli quiso indagar en la opinión del Cone, que se encontraba como invitado en el streaming del Bailando y el mismo aseguró que no quería hablar para no poner nerviosa a su ex novia. "Quiero que disfrute la noche", afirmó.

De todas formas, mostró una rosa desde la cabina del estudio y expresó: "Había traído esta flor, que me recorrí medio Palermo para encontrar la más linda, pero no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche".

La palabra de Marcelo Tinelli tras el comienzo del Bailando 2023: "Lo más lindo es seguir intentando"

Con un éxito indiscutible, este lunes finalmente llegó el Bailando 2023 con el esperado debut de Marcelo Tinelli en la pantalla de América TV, y Primicias Ya habló en exclusiva con el conductor acerca de esta nueva etapa que comienza en su carrera.

"Feliz de debutar en la pantalla de América, de volver a tele y encontrarme con la gente. Se te pasa rápido porque es un ambiente tan lindo el volver a entregar esa energía en la tele y lo que viene de vuelta también, así que agradecerle a toda la gente que nos acompañó y que nos vuelve a acompañar un año más. Estoy muy pero muy contento", aseguró Marcelo luego de finalizar el primer programa.

Lo cierto es que con el revuelo y la gran expectativa, en su primera noche el Bailando alcanzó picos de 14.7 puntos de rating liderando la televisión argentina. Sin embargo, el conductor confesó: "Traté de no estar conectado al rating sino a lo que estaba sintiendo realmente".

"Me preguntaban si estaba nervioso, recontra nervioso, pero lo más lindo es poder seguir intentando, luchando, queriéndolo hacer, tener las mismas ganas del principio, tener ese nerviosísimo como cuando empecé Video Match", sumó.

En ese sentido, resaltó la importancia del esfuerzo para llevar adelante una gran producción como la que implica su programa y destacó: "Yo siempre le digo a mis hijos que vayan por sus sueños independientemente del resultado final y me parece que eso es lo lindo, ir con el sueño de estar otra vez en la tele y poder hacer un programa de estas características en un país muy difícil y mostrando que en la tele argentina se puede hacer muy buena televisión como creo que tenemos".

Finalmente se refirió al desafío de estar en un nuevo canal y expresó: "Creo que América tiene una muy buena programación, yo vine para aprender y el primer día lo dije, hemos hechos mínimos ajustes solamente pero tiene programones y la tiene más clara que nadie para hacer televisión en vivo, hasta yo me sorprendo".

"Siento que es un canal que se ve mucho en Argentina y en el exterior, es como un canal informativo de la familia donde el espectáculo se luce mucho, el 80% son noticias que tienen que ver con el espectáculo que uno ama, así que es un canal que le da mucha manija a eso y bienvenido sea", cerró.