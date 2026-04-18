¡Escándalo! Coti Romero afuera de la Cárcel de los Gemelos: a las trompadas

coti romero expulsada Coti Romero golpeó a una participante y fue expulsada de la Cárcel de los Gemelos.

Furiosa se escucha a la joven despotricando contra el programa. “Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda”, dice Coti hasta que se corta la transmisión y es eliminada por decisión de la producción.

Coti Romero contra La Falete

Desde su ingreso a la Cárcel de los Gemelos, Coti Romero no paró de protagonizar escandalosas peleas y cruces con sus compañeros del reality.

A pocos minutos de su entrada, Coti Romero tuvo enfrentamientos con La Falete, una de las participantes más controversiales del show.

Según trascendió Coti Romero explotó luego de que La Falete la provocara verbalmente y terminó respondiéndole con golpes y empujones.

coti romero lafalete Coti Romero a las trompadas con La Falete en la Cárcel de los Famosos.

"Deja de meterte, no te metas", gritaba Coti Romero mientras la seguridad del programa intervenía para separarla de su enemiga.

Preocupación por la salud de Coti Romero en La Cárcel de los Gemelos

A diferencia de Gran Hermano, en este programa están permitidos cualquier tipo de agresiones y conflictos y Coti Romero no se quedó afuera protagonizando un furioso cruce con una de las participantes que le tiró una botella de gaseosa.

Tras esta bienvenida, Coti Romero generó preocupación y alerta en sus compañeros cuando se desvaneció pidiendo por aire.“¡Seguridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengan! No se encuentra bien”, gritó una participante al verla sentada en el piso.

“No puedo respirar. No sé qué me pasa. Debe ser un ataque de pánico”, dijo Coti Romero mientras la producción intervenía para retirarla de la celda y trasladarla a un centro de salud.