A pesar de que en la provincia los casos se mantienen amesetados y no pasan de 160 por día, Aguilar se preocupa no solo por su salud y la de su familia sino por la del resto de los mendocinos, debido al cargo que ostenta.

"Sr. Pedidos Ya: si hago un pedido de súper, para no ir al supermercado porque me cuido, mínimamente exíjale barbijo a su servicio de delivery. ¿Qué parte no entienden?", posteó en su cuenta personal de Twitter bastante ofuscada.

Sr. @pedidosya: si hago un pedido de super, para no ir al supermercado porque me cuido, mínimamente exíjale barbijo a su servicio de delivery. ¿Que parte no entienden? — Iris Aguilar (@iaguilar30) January 23, 2021

Respecto de las medidas de cuidado, Aguilar advirtió en Diario UNO que "los métodos de protección se han relajado en los últimos tiempos".

"Hay que continuar llevando tapabocas, respetando el distanciamiento social y lavándonos las manos", recordó. "Estas medidas han producido una disminución considerable de las enfermedades respiratorias el año pasado y apuntamos a retomarlas para que este año surtan el mismo efecto", dijo.

Cuándo se podrán vacunar los mendocinos

Respecto de la colocación de la vacuna contra el coronavirus, Iris Aguilar expresó a Diario UNO que por ahora las poco más de 5.000 dosis que llegaron a Mendoza se aplicaron al personal de Salud y que la aceptación y la adherencia de estos ha sido casi del 100%.

"Hemos empezado por las áreas más críticas, pero de a poco la vamos extendiendo. Ahora estamos en la etapa de vacunar al personal de los centros de salud. Estoy sorprendida de la gran predisposición de quienes integran los equipos de salud para vacunarse", aseguró la funcionaria.

Respecto de cómo continuará el programa de vacunación en la provincia, la jefa de Inmunizaciones afirmó que no está claro aún el circuito y pidió paciencia a la población.

Para el personal de Salud irán las primeras 11.500 dosis de las vacunas en este orden: terapia intensiva, guardia, servicios de emergencia, internación general y centros de salud.

"Después veremos como seguimos", advirtió teniendo en cuenta que aún deben vacunarse docentes y no docentes, mayores de 60 años y personas de riesgo.