Iris Aguilar, la jefa de la vacunación: "Me escribe mucha gente pidiéndome la vacuna"

Si bien reconoce que hace algunos años el trabajo se viene intensificando en su área, ya que el calendario de vacunación obligatoria ha crecido, durante la pandemia, el ritmo no se puede precisar.

Más allá de las expectativas

Aguilar explicó que, a diferencia de lo que suponía cuando comenzaron a llegar las dosis de la vacuna para el coronavirus, la aceptación y la adherencia del personal de salud ha sido casi del 100%.

Si bien aún no hay precisiones de cómo continuará el circuito de vacunación contra el coronavirus, Iris Aguilar cuenta acerca de la cantidad de mensajes que recibe por día para conseguir la vacuna.

Se nota que es paciente y se toma el tiempo para dar respuestas a todos los mensajes y a todos los pedidos que recibe, pero la respuesta ante los requerimientos de personas que no están en el primer circuito de vacunación: personal de terapia intensiva, guardia, servicios de emergencia, internación general y centros de salud.

Esto lo explicó a raíz de la gran ansiedad que hay en la comunidad docente, para saber cuándo les tocará vacunarse, si será antes del inicio de clases.

Mitos que conviene derribar

Iris Aguilar manifestó que, lo primero que se debe hacer es descarar todo tipo de mensajes y cadenas virales que no se pueden chequear de ninguna forma.

En las cadenas de Whatsapp figura de todo, desde que nos va a poner un chip con la vacuna para controlarnos, hasta estrategias conspiracionales de la más variada índole. La verdad es que a los fanáticos del movimiento antivacunas, es imposible convencerlos de que mientras más se vacune la gente, más rápido se logrará la inmunización de rebaño, si la enorme mayoría de la población se vacuna, eso funciona como escudo protector"

Aguilar manifestó, además, que se apunta a que baje la intensidad y el coronavirus se transforme en un virus endémico, con el que se pueda convivir, como con el de la gripe.

Es bueno que la gente se concentre en estos puntos

La vacuna que tenemos ha seguido todos los estándares recomendados para su aprobación no es una experimentación y no están improvisando

La sobreinformación en estos casos, no es buena porque genera más ansiedad.

Que la vacuna contra coronavirus , no produce infección por coronavirus , no tiene capacidad de producir la enfermedad.

, no tiene capacidad de producir la enfermedad. Si la segunda dosis no se da exactamente pasados los 21 días de la primera, no afecta en nada el proceso. La separación entre una dosis y otra es de 21 días como mínimo.

