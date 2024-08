El pueblo escondido en Argentina que supo tener 400 habitantes y fue abandonado

En Argentina son muchos los pueblos abandonados, que cayeron en el olvido y que, en pocos casos, lograron resucitar. Uno de ellos es Pueblo Escondido. Y no, su nombre no es una casualidad. Aquellos que no conocen este lugar de San Luis, pueden comenzar a caminar entre las sierras y, de repente, encontrarse con una serie de edificaciones que alguna vez supieron estar habitadas y luego fueron abandonadas.