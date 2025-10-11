Ubicado en el corazón de los Esteros del Iberá, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Corrientes, este pueblo se asienta a orillas de la laguna homónima, rodeado de palmares y canales laberínticos. No compite con los destinos masificados del mundo; en cambio, ofrece un refugio donde el silencio es interrumpido solo por el graznido de yacarés o el aleteo de garzas. Su origen como colonia agrícola del siglo XIX añade un velo histórico que se percibe en las modestas construcciones de madera y en las historias de sus residentes, guardianes de tradiciones guaraníes y criollas.

pueblo colonia carlos pellegrini 2 Los paseos en estero son algo típico de este pueblo.

El pueblo plagado de biodiversidad

El eje central de Colonia Carlos Pellegrini radica en su proximidad a la Reserva Natural del Iberá, un paraíso para el avistaje de aves y mamíferos como el yaguareté y el venado de los pantanos. Los senderos guiados permiten adentrarse en el agua en canoas, donde el encuentro con caimanes o capibaras se convierte en una experiencia íntima y respetuosa con el entorno. En temporada de lluvias, el paisaje se transforma en un mosaico inundado que realza la magia de este ecosistema restaurado.