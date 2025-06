El pueblo donde las personas tienen "prohibido" morir: por qué y qué sucede si pasa

Con menos de 2.500 habitantes y temperaturas que pueden descender hasta los –40°C, Longyearbyen ha llamado la atención del mundo no solo por su ubicación extrema, sino por una ley insólita, pero real: no se puede morir allí, al menos no oficialmente.

La razón por la que está "prohibido" morirse en el pueblo Longyearbyen

Aunque parezca una medida absurda, tiene una justificación muy lógica y científica: el suelo de Longyearbyen está permanentemente congelado (permafrost), lo que impide que los cuerpos se descompongan adecuadamente tras ser enterrados.