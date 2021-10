El profesor acusado de abuso tenía un grupo de chat con alumnos y les pedía fotos

Si bien Canal 7 logró dialogar con las autoridades de la escuela -aunque no quisieron ser filmadas- y éstas confirmaron que no sabían nada de lo ocurrido, un grupo de madres aseveró frente a las cámaras que ellas quisieron alertar a la directora acerca de conductas impropias que el profesor tenía para con sus alumnos, y no fueron tenidas en cuenta.

En las últimas horas quedó acusado de abusar sexualmente de un alumno

Un sospechoso grupo de chat

Según el relato de una de las madres, el profesor había armado un grupo en WhatsApp, en el que pidió que no participaran nadie más que él y los alumnos.

Él le dijo a los chicos que ya eran suficientemente grandes para hacerse cargo ellos mismos de la escuela. les escribía a la una, a las tres de la mañana, les contaba todo lo que estaba haciendo Él le dijo a los chicos que ya eran suficientemente grandes para hacerse cargo ellos mismos de la escuela. les escribía a la una, a las tres de la mañana, les contaba todo lo que estaba haciendo

Uno de los aspectos más oscuros e inexplicables de ese grupo de chat, era una especie de "juego", que el profesor tenía con los estudiantes.

Él ponía estados de WhatsApp y a los chicos que se los comentaban, les pedía que le mandaran fotos, para publicarlas en el chat. Mi hijo no mandó fotos, pero me dijo que no le gustaban ese tipo de juegos y que no quería ir más a sus clases Él ponía estados de WhatsApp y a los chicos que se los comentaban, les pedía que le mandaran fotos, para publicarlas en el chat. Mi hijo no mandó fotos, pero me dijo que no le gustaban ese tipo de juegos y que no quería ir más a sus clases

Si bien en la escuela aseguraron no tener ningún tipo de información sobre el grupo de chat que este docente tenía con sus alumnos, hay personas que afirman que esto no es real.

No es verdad que no sabían, porque el profesor les dijo a los chicos que los disculpara, pero que tenía que eliminar el grupo de WhatsApp, porque en la escuela le habían prohibido comunicase directamente con los alumnos No es verdad que no sabían, porque el profesor les dijo a los chicos que los disculpara, pero que tenía que eliminar el grupo de WhatsApp, porque en la escuela le habían prohibido comunicase directamente con los alumnos

Antecedentes



En cuanto al abuso sexual anterior, por el que supuestamente fue condenado, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) dijeron no tener aún la confirmación de esta condena por parte del Ministerio Público Fiscal.

Pero aclararon que, de ser así, es cierto que para obtener una suplencia, no es necesario presentar un certificado de antecedentes penales, aunque sí para titularizar. Sostuvieron que la escuela ha actuado bien y siguiendo los protocolos que este tipo de casos ameritan.