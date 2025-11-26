El pez que era una máquina de cazar y que dominaba en la profundidad de los océanos

Los fósiles de este animal se conocen hace alrededor de un siglo y no era mucho lo que se sabía sobre este, salvo que su aspecto debió ser terrorífico.

Un equipo de investigadores analizó los restos de este animal y llegaron a conclusiones que causaron una revolución dentro de la paleontología.

En ese sentido, se descubrió que el Dunkleosteus terrelli no tiene parecido con ninguno de sus pares, ya que estos se caracterizaban por sus dientes verdaderos, pero este pez había ido más allá y evolucionó para ser más peligroso. En lugar de dientes, presentaba cuchillas de hueso afilado que sobresalían de sus mandíbulas. Esto le servía para arrancar pedazos de carne grandes.

Asimismo, la mitad del cráneo de este animal estaba formado por cartílagos y no por huesos. También tenía un músculo en la mandíbula que le permitía abrir y cerrar la boca con rapidez y mucha fuerza, muy similar al que poseen los tiburones.

fosil dunkleosteus pez

Un super depredador en el mar

La investigación sobre este animal ha revelado que las facultades y habilidades descubiertas señalan que su evolución le permitió ser un gran depredador. De hecho, en un principio se creía que su modo de alimentarse era a través de la succión, como otros peces y no cazando y mordiendo, como los grandes depredadores.

Además, permite saber que los mares, hace 350 millones de años, tenían especies que harían que sumergirse en el agua significaba un peligro muy grande para todos los animales, ya que nunca se sabía cuando un Dunkleosteus se encontraba acechando.