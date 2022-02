El Parlamento Europeo rechazó el etiquetado del vino como cancerígeno y generó alivio en Mendoza

"Pareciera que se quiere romper con todo lo que es tradicional. Son operaciones económicas que por desgracia no se paran a tiempo", analizó respecto del inicio de la campaña que llegó al Parlamento Europeo a raíz de un informe elaborado por la Comisión Europea sobre el "Plan para Combatir el Cáncer".

En él se incluía al alcohol como un factor de riesgo para contraer esta enfermedad, equiparándolo al tabaco y citando a la Organización Mundial de la Salud, que asegura que "no hay un nivel seguro de consumo de alcohol".

Así, se instaba a los Estados a promover acciones para reducir y prevenir su consumo y entre las medidas se refería al etiquetado de las bebidas alcohólicas, en general, para incluir advertencias sanitarias como las que ya se aplican en los paquetes de cigarrillos; además de prohibir la publicidad de ese tipo de bebidas en eventos deportivos.

Las principales críticas al proyecto llegaron desde el sector vinícola de España y de Argentina.

"El vino está súper comprobado que es bueno para la salud. Si hay una bebida probada en el mundo es el vino, una de las primeras naturales que consumió la humanidad", señaló Sancho.

Eduardo Sancho.jpg

"Pero siempre hay estas movidas culturales y económicas que juegan en contra. Sabemos que es una barbaridad. En el caso del vino todas las investigaciones señalan que es saludable", opinó el ingeniero agrónomo.

Finalmente, los párrafos referidos al alcohol no pasaron el filtro en el Parlamento Europero, como deseaban los productores españoles y argentinos.

El pronóstico de cosecha será un 14% menor al del 2021

Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), estimó que la cosecha de este año será "bastante baja".

Tras la presentación del informe de Estimación de Producción 2022, el funcionario explicó en El Siete, que a nivel nacional la estimación de la caída será de un 13%, mientras que comparándola con una cosecha promedio ya se acerca al 16%.

Respecto de estos cálculos, Eduardo Sancho aseguró que entre las cooperativas que forman Fecovita concluyeron en un pronóstico parecido: "Un 14% o 15% de baja". Lo cual para los productores hace "un año positivo porque hay un equilibrio".

"Dependerá del tipo de cambio, de qué pasa con la recuperación del salario, de si podemos exportar o no pero -analizó- de mantenerse unas condiciones de consumo normal como las de 2021, estaríamos equilibrados", anticipó.

Para el presidente de Fecovita este equilibrio es importante porque "al no haber excedente para el 2022, se podrían mantener precios acordes al mercado y eso permite que poco a poco el vino se vaya recuperando".

Respecto de los precios, Hinojosa advirtió que las estimaciones lo que generan es un piso de precios a negociar pero que cuando termine la cosecha, recién se terminarán de ajustar.

Concluir que al haber menos uva, el precio del vino subirá es adelantarse, según advirtió el funcionario. "Hay muchas variables: la de la venta es sumamente importante. La pandemia nos terminó de convencer de esto. Se consumió mucho y eso hizo que el stock disminuyera".

"Es central que el sector se aboque a tratar de vender más, tanto en el mercado interno como en el externo", dijo y ejemplificó: "Cada cuatro botellas que se venden, tres se venden en Argentina y son pocos los lugares del mundo que tienen esos números tan fuertes".

Créditos para la cosecha 2022

Miembros de Bodegas de Argentina, Fecovita, el propio Hinojosa y el ministro de Agricultura de Nación, Julián Domínguez, se reunieron esta semana en Buenos Aires. Uno de los ejes de la reunión estuvo dado por el acceso al crédito para las empresas.

Con relación a ello, Martín Hinojosa reveló que el principal reclamo de los productores, como todos los años, es el de las tasas de créditos barata. Al respecto, la Nación ya lanzó una línea de créditos a tasa bonificada para productores, bodegueros y cooperativas para la financiación de gastos de cosecha y acarreo de uva y/o de elaboración de productos vitivinícolas de la Vendimia 2022.

inv bodegas vino.jpg

"El Fondo nacional de desarrollo productivo (Fondep) subsidia la tasa y queda a 25% (se bonifican 7 puntos), que es barata para tomar créditos de cosecha y acarreo de hasta 2.000 salarios mínimos a pagar hasta en 300 días", explicó el funcionario.

Esa línea ya entró en vigencia y, de hecho, según anticipó Hinojosa, "ya hay muchas carpetas presentadas". Se mantendrá abierta hasta el 30 de junio.

Faltante de botellas

Si bien en esta época del año los productores ya están concentrados en la cosecha 2022, Martín Hinojosa hizo un breve análisis de cómo se manejó el faltante de botellas que se sintió en Mendoza particularmente entre noviembre y diciembre del 2021.

El presidente del INV destacó el operativo llevado a cabo desde Nación y criticó el del Gobierno provincial que se centró en la importación de botellas de Turquía.

"Se hicieron dos operativos, uno funcionó y otro no. Cuando la industria más necesita vender es a fin de año y el vidrio se necesitaba entre noviembre y diciembre. Por eso desde el INV hicimos un operativo de 2 millones de botellas muy rápido para un sector chico que son las pymes", indicó. "Se beneficiarion 142 pymes que accedieron a la posibilidad de tener vidrio y no quedarse paradas", agregó.

Mientras, criticó: "El otro de importación no funcionó. Iban a llegar 20 millones antes de fin de año y no han llegado. Hubo un embarque de 500 mil botellas y hasta la semana pasada no estaban".

Según dijo, lo advirtió en su momento: "Importar no es tan fácil, hay un estrés logístico en el mundo y había tres problemas en ese operativo: tiempo, distancia y precio". "Ocurrió lo que anticipamos: estamos a mediado de febrero, las botellas no llegaron y el sector ya está pensando en levantar la cosecha", dijo.