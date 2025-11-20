El país con la mayor fuerza naval y que supera a Estados Unidos y China

Según un informe hecho por Global Firepower, un portal que evalúa y clasifica el poder militar de los países del mundo. Para ello, tomo en cuenta diversos tipos de buques como portaaviones, submarinos, corbetas y fragatas, posicionado a una nación como líder con la mejor fuerza naval del Planeta Tierra.

militares fuerza naval

Este es el país que supera a Estados Unidos y China con la mayor fuerza naval del Planeta Tierra

El país que ocupa el primer puesto de las naciones con la mayor fuerza naval es Rusia. Según el ranking confeccionado por la Global Firepower, la nación gobernada por Vladimir Putin, Rusia posee 781 tropas de guerra y tiene el 27. 5% del mundo, superando a naciones como China con 730, Corea del Norte 505 y Estados Unidos con 472.