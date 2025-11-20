El país con la mayor fuerza naval y que supera a Estados Unidos y China

La Fuerza Naval que tiene cada país es parte del poderío militar que tiene cada país, en este caso, por mar. A pesar de lo que muchos creen, ni China ni Estados Unidos son las potencias que ocupan el primer lugar en el ranking, sino que es otro país el que tiene la fuerza naval más importante del Planeta Tierra.
Este es el país que supera a Estados Unidos y China con la mayor fuerza naval del Planeta Tierra y es una potencia a nivel superior
Según un informe hecho por Global Firepower, un portal que evalúa y clasifica el poder militar de los países del mundo. Para ello, tomo en cuenta diversos tipos de buques como portaaviones, submarinos, corbetas y fragatas, posicionado a una nación como líder con la mejor fuerza naval del Planeta Tierra.
El país que ocupa el primer puesto de las naciones con la mayor fuerza naval es Rusia. Según el ranking confeccionado por la Global Firepower, la nación gobernada por Vladimir Putin, Rusia posee 781 tropas de guerra y tiene el 27. 5% del mundo, superando a naciones como China con 730, Corea del Norte 505 y Estados Unidos con 472.
El posicionamiento de Rusia, una de las principales potencias militares del mundo, muestra su capacidad de mantener una fuerza armada sólida respaldada por recursos económicos y estratégicos. La combinación de su influencia política, alianzas internacionales y una economía robusta fundamentada en la producción de energía ha permitido a Rusia destacarse frente a otras potencias como Estados Unidos y China.
Los 10 países con las fuerzas navales más poderosos, según Global Firepower
El informe destaca que el liderazgo militar de Rusia no solo se debe a su arsenal, sino también a su habilidad para mantener relaciones diplomáticas y económicas sólidas. El ranking con las fuerzas navales más fuertes de todo el planeta tierra quedó conformado de la siguiente manera:
- Rusia
- China
- Corea del Norte
- Estados Unidos
- Suecia
- Indonesia
- Italia
- India