Este país fue colonia española desde 1565 hasta 1898, un total de 333 años. Para ponerlo en perspectiva, varios territorios españoles del continente europeo no estuvieron bajo una administración unificada durante tanto tiempo. Te contamos de que se trata, por que no habla español pese a ser ex colonia y que importancia tiene para el mundo.

El país de Asia que fue colonia española por 333 años y luego de Estados Unidos: un paraíso único en el mundo

Se trata de Filipinas, un país del sur de Asia en el Pacífico Occidental, que abarca más de siete mil islas. Según el portal especializado Muy Interesante la conquista de Filipinas comenzó con la expedición de Miguel López de Legazpi en 1565, quien estableció el primer asentamiento español permanente en Cebu. Manila se convirtió en la capital colonial en 1571 y fue el centro del comercio y la administración española en Asia. Durante más de tres siglos, España implantó estructuras políticas, religiosas y culturales que dejaron una profunda huella en la isla.