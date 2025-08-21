Inicio Sociedad lluvias
Precipitación del lunes 18

El observatorio del parque San Martín registró el día de agosto más lluvioso de los últimos 65 años

El dato fue informado por el doctor en Ciencias de la Atmósfera Juan Rivera, investigador del Conicet. El Instituto Nacional del Agua dio un número similar

Pablo Abihaggle
Pablo Abihaggle
La lluvia del lunes 18 de agosto dejó postales hermosas.

Nicolas Ríos

La estación Mendoza Observatorio, ubicada en el Parque General San Martín, registró el lunes 18 el día de agosto más lluvioso de los últimos 65 años, según confirmó Juan Rivera, investigador del Conicet y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos.

"La estación Mendoza Observatorio registró el día más lluvioso de los últimos 65 años para el mes de agosto, totalizando 24 milímetros y superando los 21.1 del récord anterior del 29 de agosto del 2024", explicó el científico en sus redes sociales.

Por su parte, el Instituto Nacional del Agua (INA) difundió los resultados de 9 de sus 14 estaciones pluviométricas. La mayor precipitación se registró en el Anfiteatro Frank Romero Day, con 22 milímetros. En contraste, a solo 4 kilómetros de distancia, en Divisadero Largo, las precipitaciones fueron de 10,8 milímetros.

El informe abarca desde el lunes 18 de agosto a las 18 hasta el martes a la 1.30 de la madrugada.

Informe sobre la lluvia del lunes 18 de agosto del Instituto Nacional del Agua.

El organismo explicó que los equipos técnicos que tienen ubicados en San Isidro indican que en los últimos 30 años la precipitación media es de 20,1 milímetros.

¿Cuánto llovió en otras zonas de Mendoza?

En el resto de los observatorios que dieron a conocer los resultados fueron los siguientes:

  • Conicet: 18 milímetros
  • Instituto Nacional del Agua: 16 milímetros
  • Dique Frías: 15 milímetros
  • El Peral: 15 milímetros
  • El Sauce: 14,5 milímetros
  • Estancia San Isidro: 10 milímetros
  • Aeroclub La Puntilla: 9 milímetros

En los próximos 7 días no se esperan lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que no se esperan lluvias hasta el martes de la semana próxima, el último día en el que han informado.

Para este jueves se prevé una temperatura mínima de 6° y máxima de 21°, con posibilidad de viento Zonda desde la mañana. El viernes, como suele ocurrir tras el Zonda, la máxima descenderá a 14° con una mínima de 5°.

Durante el fin de semana las temperaturas continuarán bajando: el sábado oscilará entre 4° y 13°, mientras que el domingo se mantendrá entre 4° y 16°.

El lunes, se prevé que la temperatura mínima sea de 6º y 19º de máxima. El martes una mínima de 7º y una máxima de 22º.

