El observatorio del parque San Martín registró el día de agosto más lluvioso de los últimos 65 años

El informe abarca desde el lunes 18 de agosto a las 18 hasta el martes a la 1.30 de la madrugada.

lluvias mendoza lunes 18 de agosto Informe sobre la lluvia del lunes 18 de agosto del Instituto Nacional del Agua.

El organismo explicó que los equipos técnicos que tienen ubicados en San Isidro indican que en los últimos 30 años la precipitación media es de 20,1 milímetros.

¿Cuánto llovió en otras zonas de Mendoza?

En el resto de los observatorios que dieron a conocer los resultados fueron los siguientes:

Conicet: 18 milímetros

Instituto Nacional del Agua: 16 milímetros

Dique Frías: 15 milímetros

El Peral: 15 milímetros

El Sauce: 14,5 milímetros

Estancia San Isidro: 10 milímetros

Aeroclub La Puntilla: 9 milímetros

En los próximos 7 días no se esperan lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que no se esperan lluvias hasta el martes de la semana próxima, el último día en el que han informado.

Para este jueves se prevé una temperatura mínima de 6° y máxima de 21°, con posibilidad de viento Zonda desde la mañana. El viernes, como suele ocurrir tras el Zonda, la máxima descenderá a 14° con una mínima de 5°.

pronostico mendoza

Durante el fin de semana las temperaturas continuarán bajando: el sábado oscilará entre 4° y 13°, mientras que el domingo se mantendrá entre 4° y 16°.

El lunes, se prevé que la temperatura mínima sea de 6º y 19º de máxima. El martes una mínima de 7º y una máxima de 22º.