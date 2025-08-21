antes y despues calle Los problemas comenzaban temprano en CABA con 185 mm caidos en Villa Ortuzar

En 3 días llovió lo que llueve en 20 meses Marzo. La catastrófica combinación del relieve, tipo de suelo y lluvia dejaron la ciudad devastada.

Con el correr de las horas las calles se volvieron ríos y llevaban todo a su paso. Muchos de los vehículos terminaron dentro del mar. El evento superó los 300 mm y hubo perdidas millonarias. Fue un evento extremadamente extraordinario.

Inundación en La Plata

La inundación en La Plata de 2013 fue un evento que afectó a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y sus zonas aledañas entre el 2 y el 3 de abril de 2013, con un registro de precipitaciones, extraordinarias más recurrentes en la región con más de 400 mm acumulados en cuatro horas.

Las lluvias generaron una fuerte inundación en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires, en donde el saldo fue de 89 muertos, confirmados judicialmente.

INUDACION LA PLATA Los primeros problemas llegaban con la gente y los autos en la calle

El 2 de abril de 2013, la ciudad de La Plata y sus cercanías fueron afectadas por una lluvia continua. El Servicio Meteorológico Nacional informó que 181 mm cayeron entre las 18 y las 21, pudiendo suponerse un valor de hasta 200 mm en otras áreas no medidas, las ciudades de Ensenada y Berisso y los barrios platenses de Los Hornos, Villa Elvira y Tolosa fueron los más afectados junto al casco céntrico de la ciudad. La cantidad de víctimas fatales confirmadas fue de 89. Se registraron un total de 2200 evacuados

Fenómeno meteorológico: tornados en CABA

La tormenta del 4 de abril de 2012 en Buenos Aires, se trató de un fuerte evento meteorológico que afectó en gran parte de las localidades del Gran Buenos Aires, incluyendo la misma Ciudad de Buenos Aires. A causa del feroz temporal fallecieron 27 personas, otras 893 quedaron heridas y hubo pérdidas económicas millonarias valuadas en 275,5 millones de pesos de Argentina en daños materiales.

huracan erin mapa Con un saldo de 27 muertos y daños millonarios, este evento fue el causante de muchas fobias y recuerdos traumáticos

Según las observaciones de los radares meteorológicos y los informes preliminares del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se trató de una línea de tormentas severas en forma de arco en donde se formaron 4 tornados, dos F1 y dos F2 catalogados en la Escala Fujita.

Por la intensidad, nivel de destrucción y particularidad del fenómeno, se trató de la tormenta más destructiva en extensión que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires–La Plata en su historia.