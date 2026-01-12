Hay países que atraen miradas no solo por su tamaño, sino por la influencia que ejercen sobre la economía y la seguridad global. Entre ellos, Estados Unidos y China parecen siempre medirse, tanteando movimientos militares, evaluando riesgos y tanteando alianzas.
El nuevo gigante militar de Asia está en la mira de Estados Unidos y China: la nueva fábrica del mundo
Sin declararse abiertamente contra nadie, logra posicionarse como actor clave, capaz de inclinar la balanza entre Estados Unidos y China
En este escenario de tensiones, comercio y estrategias militares, surge un actor que, silenciosamente, ha ido ganando peso y redefiniendo las reglas del juego, llamando la atención de Estados Unidos y de China, convirtiéndose en un aliado estratégico vital.
El nuevo gigante militar de Asia está en la mira de Estados Unidos y China: la nueva fábrica del mundo
India, el gigante del sur de Asia, se distingue por su posición única en la región. Con más de 1.400 millones de habitantes y una economía en constante expansión, se ha convertido en un punto estratégico que no puede ignorar ninguna de las grandes potencias. Aunque comparte fronteras tensas con China y mantiene una historia compleja con su vecino, lo que es conveniente para Estados Unidos.
No es simplemente un aliado de Estados Unidos ni un socio de China. Según destaca un artículo de Eurasia Review, India ha emergido como la tercera mayor potencia militar del mundo, solo detrás de EE.UU. y China, gracias a su crecimiento en capacidades y modernización de fuerzas.
El nuevo pivote de Asia con el que China y Estados Unidos busca asociarse
Su potencial industrial y tecnológico, cada vez más sofisticado, la coloca como un competidor económico natural frente a China, ofreciendo alternativas en producción y cadenas de suministro que antes estaban dominadas por el gigante asiático. Pero más allá de la economía, India juega un rol geopolítico clave.
Su participación en el Quad, junto a Estados Unidos, Japón y Australia, le permite proyectar influencia en el Indo-Pacífico, asegurando rutas marítimas estratégicas y equilibrando la expansión china. Al mismo tiempo, desarrolla relaciones económicas y diplomáticas con otros países asiáticos y del Medio Oriente, creando corredores alternativos de comercio y energía que desafían la centralidad de China.