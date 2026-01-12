El nuevo gigante militar de Asia está en la mira de Estados Unidos y China: la nueva fábrica del mundo

No es simplemente un aliado de Estados Unidos ni un socio de China. Según destaca un artículo de Eurasia Review, India ha emergido como la tercera mayor potencia militar del mundo, solo detrás de EE.UU. y China, gracias a su crecimiento en capacidades y modernización de fuerzas.

USA e India (3)

El nuevo pivote de Asia con el que China y Estados Unidos busca asociarse

Su potencial industrial y tecnológico, cada vez más sofisticado, la coloca como un competidor económico natural frente a China, ofreciendo alternativas en producción y cadenas de suministro que antes estaban dominadas por el gigante asiático. Pero más allá de la economía, India juega un rol geopolítico clave.

Su participación en el Quad, junto a Estados Unidos, Japón y Australia, le permite proyectar influencia en el Indo-Pacífico, asegurando rutas marítimas estratégicas y equilibrando la expansión china. Al mismo tiempo, desarrolla relaciones económicas y diplomáticas con otros países asiáticos y del Medio Oriente, creando corredores alternativos de comercio y energía que desafían la centralidad de China.