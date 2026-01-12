La presidenta de México quiere mediar entre Estados Unidos y Cuba por el conflicto del petróleo de Venezuela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Claudiashein/status/2010716538563711140&partner=&hide_thread=false Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

Qué dijo la presidenta de México

“Evidentemente, México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poder hacerlo”, agregó la presidenta mexicana con relación a la posibilidad de gestionar el diálogo.

Al ser cuestionada sobre el envío a Cuba de petróleo mexicano, un tema sensible debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla, la mandataria aclaró que tampoco se discutió ese asunto durante la charla.

Trump, en redes sociales, aseguró el domingo que “no se enviará más petróleo, ni dinero a Cuba”, y sugirió que el gobierno cubano debe hacer un trato con Washington, “antes de que sea demasiado tarde”.

Sheinbaum, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que el envío de petróleo mexicano a Cuba se realiza dentro de un marco legal, en ejercicio de la soberanía y bajo principios humanitarios, señaló ahora que esa ayuda es de carácter histórico, “no es nueva”, y ha sido respaldada por diferentes administraciones, sin importar la afiliación política.

Aclaró que el país cuenta con suficientes recursos energéticos para cubrir sus necesidades internas y para continuar con el apoyo a la isla, por lo que no hay motivo de preocupación para el pueblo mexicano.