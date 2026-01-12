La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes la disposición de su gobierno a actuar como mediador en un eventual diálogo entre Estados Unidos y Cuba, siempre y cuando ambas naciones estén de acuerdo en esa iniciativa luego de que Donald Trump anunciara que Venezuela no dará más asistencia petrolera al régime comunista cubano.
La presidenta de México quiere mediar entre Estados Unidos y Cuba por el conflicto del petróleo de Venezuela
“Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para facilitar la comunicación entre Estados Unidos y Cuba, ambas partes tendrían que estar de acuerdo”, indicó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina en la que se refirió a la conversación que sostuvo en horas de la mañana con el presidente estadounidense Donald Trump.
Aunque aclaró que en ese diálogo no se habló sobre Cuba, ese “puede ser un tema que abordemos posteriormente”.
Qué dijo la presidenta de México
“Evidentemente, México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poder hacerlo”, agregó la presidenta mexicana con relación a la posibilidad de gestionar el diálogo.
Al ser cuestionada sobre el envío a Cuba de petróleo mexicano, un tema sensible debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla, la mandataria aclaró que tampoco se discutió ese asunto durante la charla.
Trump, en redes sociales, aseguró el domingo que “no se enviará más petróleo, ni dinero a Cuba”, y sugirió que el gobierno cubano debe hacer un trato con Washington, “antes de que sea demasiado tarde”.
Sheinbaum, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que el envío de petróleo mexicano a Cuba se realiza dentro de un marco legal, en ejercicio de la soberanía y bajo principios humanitarios, señaló ahora que esa ayuda es de carácter histórico, “no es nueva”, y ha sido respaldada por diferentes administraciones, sin importar la afiliación política.
Aclaró que el país cuenta con suficientes recursos energéticos para cubrir sus necesidades internas y para continuar con el apoyo a la isla, por lo que no hay motivo de preocupación para el pueblo mexicano.