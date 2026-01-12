Un argentino murió asesinado en México, cuando un grupo de sicarios irrumpió en un festival de música electrónica y efectuó alrededor de ocho disparos, impactando una gran parte de ellos en el cuerpo de la víctima. Su nombre era Jonatan Emanuel Minucci y estaba esperando ser padre de su primer hijo.
Estaba esperando su primero hijo: mataron a un argentino en México
Lo que debía ser una temporada de trabajo y nuevas oportunidades terminó en un escenario de horror. Jonatan Emanuel Minucci, oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, fue la víctima fatal de un brutal ataque armado en el exclusivo Vesica Cenote Club de Tulum, en la zona de Quintana Roo, México.
El hecho, ocurrido el pasado viernes, ha vuelto a poner en jaque la seguridad en el Caribe mexicano frente al inicio de importantes festivales de música electrónica.
El incidente se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento. Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros.
En este marco, Minucci recibió impactos fatales en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su deceso este sábado en un hospital de Playa del Carmen.
En el tiroteo también resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México, quienes permanecen bajo observación médica.
Quién era Jonatan Emanuel Minucci
"Jona", como lo llamaban sus amigos, había llegado a México en noviembre de 2025 buscando un futuro mejor. Peluquero de oficio, se había llevado sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en diversos rubros, desde plomero hasta personal de seguridad en bares.
Su muerte ha causado un dolor profundo en su entorno, especialmente porque Jonatan estaba esperando su primer hijo; su pareja se encuentra actualmente embarazada.
Su familia en Santa Fe ha iniciado una campaña para recaudar fondos y poder repatriar sus restos a la Argentina.