Estaba esperando su primero hijo: mataron a un argentino en México

El incidente se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento. Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros.

argentino asesinado en mexico

En este marco, Minucci recibió impactos fatales en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su deceso este sábado en un hospital de Playa del Carmen.

En el tiroteo también resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México, quienes permanecen bajo observación médica.

mexico, argentino asesinado

Quién era Jonatan Emanuel Minucci

"Jona", como lo llamaban sus amigos, había llegado a México en noviembre de 2025 buscando un futuro mejor. Peluquero de oficio, se había llevado sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en diversos rubros, desde plomero hasta personal de seguridad en bares.

Su muerte ha causado un dolor profundo en su entorno, especialmente porque Jonatan estaba esperando su primer hijo; su pareja se encuentra actualmente embarazada.

Su familia en Santa Fe ha iniciado una campaña para recaudar fondos y poder repatriar sus restos a la Argentina.