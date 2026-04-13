El nuevo acueducto en América Latina que redefine la minería: una tecnología de 160 kilómetros que lleva agua a 3.000 metros de altura

Esta tecnología fue desarrollada por Techint Ingeniería y Construcción para abastecer a las minas de Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales, operadas por Codelco, el mayor productor de cobre del mundo. El sistema puede transportar alrededor de 840 litros por segundo de agua desalinizada y busca reemplazar el uso de agua dulce en este país de América Latina en una de las zonas más áridas del planeta.

SADDN (Suministro de Agua Desalada para el Distrito Norte)

Del océano a la mina: la importancia de esta obra para América Latina

Este proyecto de América Latina tiene prevista su finalización en 2026, tras iniciarse en 2023. Es una infraestructura de aproximadamente US$1.000 millones, con una capacidad inicial de 840 litros por segundo y posibilidad de ampliarse a 1.956 litros.

Incluye más de 160 km de tuberías, tres estaciones de bombeo y transporte de agua hasta más de 3.000 metros de altura. Actualmente supera el 90% de avance, entrando en su etapa final de construcción. Su término en 2026 permitirá abastecer de agua desalada a grandes minas de América Latina, reduciendo el uso de fuentes continentales y asegurando sostenibilidad hídrica.

El proyecto resaltó por su construcción,

se incorporó de tecnología de vanguardia en el levantamiento topográfico. A través del uso de LiDAR, se logró un registro fotográfico y topográfico de alta resolución sobre 2.813,8 hectáreas, abarcando cuatro sectores estratégicos, desde la planta desaladora hasta el reservorio de agua industrial.

de vanguardia en el levantamiento topográfico. A través del uso de LiDAR, se logró un registro fotográfico y topográfico de alta resolución sobre 2.813,8 hectáreas, abarcando cuatro sectores estratégicos, desde la planta desaladora hasta el reservorio de agua industrial. además, se implementó un sistema de georreferenciación vinculado a vértices geodésicos del IGM, garantizando coherencia técnica y cumplimiento con las normativas del MOP.

se incorporó el levantamiento de líneas eléctricas existentes, permitiendo evaluar su estado y aportar una mirada preventiva en términos de seguridad y continuidad operativa.