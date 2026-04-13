En el lugar donde casi no llueve, empiezan a aparecer nuevas formas de hacer las cosas. La minería en América Latina, históricamente ligada al desgaste del entorno, comienza a correrse hacia una lógica más cuidadosa, donde la tecnología no es solo herramienta, sino puente.
El nuevo acueducto en América Latina que redefine la minería: una tecnología de 160 kilómetros que lleva agua a 3.000 metros de altura
En América Latina, un acueducto de 160 kilómetros redefine la minería al llevar agua desalada hasta los 3.000 metros de altura
Lo que antes parecía inviable hoy abre otra posibilidad. Se trata de producir sin presionar al territorio como antes. No es solo una mejora técnica, es un cambio silencioso pero profundo, que redefine cómo se piensa el desarrollo en América Latina. Te contamos sobre esta nueva tubería con tecnología de punta que lo cambia todo.
El nuevo acueducto en América Latina que redefine la minería: una tecnología de 160 kilómetros que lleva agua a 3.000 metros de altura
Se trata del proyecto SADDN (Suministro de Agua Desalada para el Distrito Norte), una de las obras de infraestructura hídrica más grandes de la minería en América Latina. Es un sistema integrado que combina una planta desalinizadora en la costa del Pacífico con un acueducto de aproximadamente 160 kilómetros, que transporta agua hasta más de 3.000 metros de altura en pleno desierto de Atacama, Chile.
Esta tecnología fue desarrollada por Techint Ingeniería y Construcción para abastecer a las minas de Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales, operadas por Codelco, el mayor productor de cobre del mundo. El sistema puede transportar alrededor de 840 litros por segundo de agua desalinizada y busca reemplazar el uso de agua dulce en este país de América Latina en una de las zonas más áridas del planeta.
Del océano a la mina: la importancia de esta obra para América Latina
Este proyecto de América Latina tiene prevista su finalización en 2026, tras iniciarse en 2023. Es una infraestructura de aproximadamente US$1.000 millones, con una capacidad inicial de 840 litros por segundo y posibilidad de ampliarse a 1.956 litros.
Incluye más de 160 km de tuberías, tres estaciones de bombeo y transporte de agua hasta más de 3.000 metros de altura. Actualmente supera el 90% de avance, entrando en su etapa final de construcción. Su término en 2026 permitirá abastecer de agua desalada a grandes minas de América Latina, reduciendo el uso de fuentes continentales y asegurando sostenibilidad hídrica.
El proyecto resaltó por su construcción,
- se incorporó de tecnología de vanguardia en el levantamiento topográfico. A través del uso de LiDAR, se logró un registro fotográfico y topográfico de alta resolución sobre 2.813,8 hectáreas, abarcando cuatro sectores estratégicos, desde la planta desaladora hasta el reservorio de agua industrial.
- además, se implementó un sistema de georreferenciación vinculado a vértices geodésicos del IGM, garantizando coherencia técnica y cumplimiento con las normativas del MOP.
- se incorporó el levantamiento de líneas eléctricas existentes, permitiendo evaluar su estado y aportar una mirada preventiva en términos de seguridad y continuidad operativa.