El municipio de Santa Rosa adquirió una unidad autobomba para combatir incendios

Una inversión de $ 42.000.000 (cuarenta y dos millones de pesos) que el municipio entregó en forma de subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa para que puedan adquirir esta unidad.

Bomberos con verdadera vocación de servicios

“La asociación cuenta actualmente con siete bomberos voluntarios capacitados y un cuartel operativo y carecíamos de movilidad propia, lo que limitaba severamente nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. La adquisición de esta unidad significa poner en funcionamiento por primera vez un servicio esencial de bomberos voluntarios en Santa Rosa. Queremos agradecer de todo corazón a la Intendenta porque esto es poner por encima de cualquier cosa la seguridad de los vecinos de Santa Rosa” dijo Helvio Suarez, presidente de la Asociación y continuó: “ahora podremos brindar asistencia inmediata en casos de incendios estructurales, forestales, siniestros viales en la Ruta Nacional Nº7 (zona de alto tránsito de transporte de cargas y materiales peligrosos) y emergencias en áreas rurales de difícil acceso”. concluyó.

Flor Destefanis bomberos La Intendenta Municipal Flor Destéfanis, celebró junto al cuartel de bomberos voluntarios de Santa Rosa.

La Asociación está compuesta por: Helvio Sosa Suárez (presidente) Martín Carrión ( Vicepresidente) y los bomberos: Alejandra Gil (Jefa) Marcelo holgado (sub jefa) Osvaldo Fredes (Director académico) Bomberos recibidos: Gil Irina, Zabala Valeria, Fontemachi Iván, Retamal Yanela y Pulgares Juan.