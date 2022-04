El ministro Wado de Pedro se solidarizó con la nena de Tupungato víctima de bullying

El caso se conoció la semana pasada cuando el video se terminó viralizando en las redes sociales. Había sido grabado por la hermana de la niña y subido a una cuenta de Facebook por la tía. Apenas unas horas después de publicado tenía más de 9.000 reacciones, 3.200 comentarios y había sido compartido 67.000 veces. La niña tiene 5 años y concurre a primer grado de una escuela rural de Tupungato.

De Pedro se conmovió con el caso de la pequeña y empatizó con el sufrimiento que padece porque él ha expresado que desde pequeño sufrió burlas y discrimación por su tartamudez. Incluso ha compartido en varias oportunidades su historia personal y su desarrollo profesional, marcado por el esfuerzo para superarse. De Pedro ha participado en charlas de concientización con niños para trabajar en contra del bullying.

El gran gesto de Lali con la nena de Tupungato que sufrió bullying

Desde el primer momento el caso generó una gran repercusión; las autoridades de la DGE intervinieron en el asunto, el padre de la pequeña expresó su malestar por lo que estaba pasando e incluso la artista Lali Espósito grabó un video en el que le dijo a la pequeña lo hermosa que es y que le encantaría poder ser su amiga. Además, la invitó a ella y su mamá a uno de sus shows artísticos en Buenos Aires.

El papá de la nena le contó a Diario UNO días atrás, el calvario que están pasando por la situación. "Siempre fue muy cariñosa, vivía dándole besos a toda la familia y se sentaba en mi piernas a ver televisión. Ahora ya no es más así, me la cambiaron, vive llorando y enojada. Me dice que se quiere ir al cielo", explicó el padre de la niña, Juan Carlos Palma.

Las autoridades de la DGE indicaron que el caso se estaba tratando de acuerdo a los protocolos vigentes. Se hicieron reuniones de padres con los docentes y con la directora, también enfatizaron que se dio intervención a la DOAIT (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario de las Trayectorias Escolares), según detalló la inspectora regional.

Pero pese a todo eso, cuando pasaron unos días, la niña no quiso volver a la escuela. Según contó el padre de la víctima a el diario El Cuco, nadie recibió a la pequeña en la institución, ni la maestra ni la directora.

