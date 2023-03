El ministro de Seguridad se reunió con piqueteros de cara a nuevas protestas del Polo Obrero

Embed

"Ellos me pidieron la libertad de los dos detenidos -Martín Rodríguez y Lorena Torres- pero les explicamos que eso es decisión de la Justicia", agregó. Justamente en la mañana de este martes una jueza revisará si los dos dirigentes deben continuar tras las rejas o pueden recuperar su libertad, tal como solicitaron sus abogados.

"Cortar las calles en Mendoza es un delito", aseveró Levrino, de cara a posibles nuevas protestas si es que el resultado de la audiencia judicial es desfavorable para los piqueteros.

► TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Solano, precandidato a presidente del FIT, llega para reclamar por los detenidos del Polo Obrero

Protesta del Polo Obrero, corte de calles y detenciones

La decisión de la Justicia mendocina de detener a militantes del Polo Obrero por el corte de calles en la provincia escaló a nivel nacional. En las últimas horas estuvieron en Mendoza Eduardo Belliboni, referente nacional del Polo Obrero y la Unidad Piquetera, y el precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano.

Martín Rodríguez y Lorena Torres son los dirigentes que están detenidos desde el miércoles pasado en diferentes unidades carcelarias de Mendoza imputados por el delito reiterado de "entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte público".

Levrino había explicado en su momento que la Policía procedió "según las órdenes del fiscal Fernando Giunta". Y que "la detención se vincula con cortes anteriores, algo que hicieron de forma reiterada".

Desde el Partido Obrero reclamaron que "las detenciones se producen en el marco de una ofensiva de criminalización de la protesta en Mendoza, con causas contra diferentes dirigentes piqueteros por las movilizaciones".

Polo Obrero marcha en el Centro Piqueteros.jpg

Según dijeron, Martín Rodríguez "fue echado de su trabajo en la Municipalidad de Guaymallén y reincorporado luego de una campaña de denuncia y movilización, y viene siendo perseguido por la justicia por su rol en la organización de los desocupados".

"El gobierno radical de Suarez actúa en Mendoza como el ala represiva que custodia la política de ajuste que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos, con Massa y Toloza Paz a la cabeza", advirtieron en un comunicado.

Interna en Cambia Mendoza a raíz de las detenciones en el Polo Obrero

Ernesto Mancinelli, referente de Libres del Sur en Mendoza, cuestionó la "criminalización de la protesta", aunque centró su crítica en la Justicia y evitó polemizar con sus aliados de Cambia Mendoza.

Para el senador, "criminalizar la protesta social no es el camino. En un contexto de inflación desbocada que el Gobierno Nacional no controla, que arroja a más y más argentinos y argentinas a la pobreza, y donde la respuesta de dicho gobierno es ajustar el gasto social es obvio y natural que exista el reclamo social para que el Estado active políticas de contención y/o promoción social. Ante ese reclamo hay que tener sensibilidad social y no intolerancia".

ernesto mancinelli senado.jpg

"Desde Libres del Sur acompañamos el pedido de libertad inmediata de Martín Rodríguez y Lorena Torres. La Justicia tiene que dejar de criminalizar la protesta y abocarse a resolver y dar Justicia a víctimas de delitos de distinta índole, no a perseguir a luchadores populares", determinó.

Estas declaraciones sirvieron de puntapié para una nueva manifestación del demarchismo en medio del análisis de ruptura del frente electoral Cambia Mendoza. Fue Álvaro Martínez, presidente del PRO, el que disparó que la convivencia con el partido Libres del Sur en la misma alianza es uno de los motivos que alejan a su partido.

"Cuesta ser socios de aquellos que violan la ley. No somos lo mismo, ni compartimos los mismos valores", dijo por Twitter. "Es difícil avanzar en el desarrollo de Mendoza cuando el freno está puesto por eventuales “socios”. Son los mismos que insultan a Juntos por el Cambio y aplauden al populismo en Buenos Aires", advirtió dejando una vez más la puerta abierta para romper Cambia Mendoza.