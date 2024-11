El ministro Montero aseguró que crecieron 150% las residencias de Salud Mental en un año

El plan de la Salud Mental en Mendoza

En total son 50 los profesionales que se están capacitando para trabajar directamente en las áreas de los padecimientos mentales. Antes del cambio en las Residencias Médicas, el 50% de los nuevos egresados optaba por insertarse rápidamente en el mundo del trabajo como médico y no seguir una especialización.

Según el detalle que brindó el Ministerio de Salud se trata de: 19 médicos, 19 psicólogos y 16 trabajadores sociales.

Residencias Medicas en el Hospital Central- Nueva Ley de Residencias Medicas- Mendoza.jpg Este año 50 profesionales eligieron la residencia en Salud Mental. Cristian Lozano

La Ley 9.526 busca retener en el sistema a los médicos recién recibidos y que no emigren a otros países como Chile u alguno de los de Europa, con la estrategia de una remuneración que implica el doble de los haberes que se pagaban por la beca de residencia médica. Son sueldos cercanos al millón de pesos.

El funcionario puso en valor estos cambios que se introdujeron en el sistema para dar respuesta a la demanda de atención específica en trastorno como depresión, consumos problemáticos, trastornos de ansiedad o conductas autolesivas que pueden derivar en un suicidio.

También resaltó frente a un auditorio colmado de psicólogos, psiquiatras y otros especialistas que Mendoza destinará el 25% de lo que se recaude en el juego para tratar los padecimientos mentales y para crear nuevos centros de asistencia para adultos y adolescentes, todos con la mirada puesta en la prevención del suicidio.

Uno de los que se ampliará es el que existe actualmente en General Alvear para el abordaje de jóvenes.

A la par, Salud creó el Programa de Prevención del Suicidio y asignó a una coordinadora, la psicóloga Claudia Motta.

Mendoza tiene más camas de Salud Mental en los hospitales

El gobernador Alfredo Cornejo dio palabras de bienvenida en el Congreso de Salud Mental y resaltó la apertura de camas especializadas en esta área en todos los hospitales polivalentes.

“Por primera vez contamos con tantos espacios para abordar esta problemática y son pocas las provincias que pueden ofrecer eso, quizás ninguna. Hemos seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la cantidad de camas por cantidad de habitantes", apuntó Cornejo.

"Nos llena de orgullo cumplir con ese estándar internacional, aunque queda mucho por hacer”, admitió el mandatario.

Alfredo Cornejo-- Congreso de Salud Mental (1).jpg El gobernador Alfredo Cornejo destacó que Mendoza alcanzó las camas en Salud Mental que recomienda la OMS, según la cantidad de habitantes. Prensa Gobierno de Mendoza

En total hay 250 camas, entre las que hay que contabilizar los centros especializados para adolescentes y que son específicos para los tratamientos de salud mental.

Cornejo señaló que desde el Ejecutivo se busca reconocer y enfrentar el problema de la Salud Mental, exacerbado por la pandemia, con un plan sistemático. “Este problema, como señala el doctor Vilapriño, existe desde hace tiempo, pero la pandemia lo puso más de manifiesto y ahora es masivo”, comentó.

Por último, reflexionó: “La depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un show, la ansiedad no es una exageración, la baja autoestima no es un juego. Ojalá algún día la gente entienda que la salud mental es tan importante como la física”.