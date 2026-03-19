La astrología no solo nos sirve para saber qué nos depara el destino en el amor o el dinero; también es una herramienta clave para entender si tenemos a las personas correctas a nuestro lado. A la hora de elegir a alguien para compartir la amistad, la lealtad y la escucha son valores fundamentales ¿qué signo del zodiaco es excelente amigo?
El mejor signo en la amistad, según la astrología: te escucha, te acompaña en las locuras y es leal
Hay un signo en particular que se destaca como el signo del zodíaco que cualquiera querría tener como amigo
Si bien todos los signos tienen sus virtudes, hay uno en particular que se lleva el premio al mejor amigo del zodiaco. Se trata de un signo que no solo está en las buenas, sino que es el primero en aparecer cuando las papas queman, ofreciendo un hombro donde llorar o el plan más divertido para salir del pozo.
Astrología: ¿cuál es el mejor signo del zodiaco que puedes tener como amigo?
Para la astrología, Tauro se posiciona como el mejor amigo que alguien puede tener. Este signo de tierra, regido por Venus, entiende la amistad como un compromiso a largo plazo. Si tenés un amigo taurino, sabés que contás con alguien que sabe escuchar, no te juzga; se toma el tiempo de procesar lo que te pasa y te da consejos realistas.
Además, es leal a muerte, pues la traición no está en su diccionario. Si te dio su palabra, la va a cumplir. También es el mejor signo porque te acompaña en las locuras. Aunque aman la estabilidad, si su mejor amigo propone una aventura, Tauro prepara la mochila y va al frente.
Tener a alguien que te escuche, te acompañe y sea leal es un tesoro en estos tiempos. Por eso, para la astrología la energía de ciertos astros facilita conexiones profundas y duraderas. Así que si tienes algún tauro como amigo, aprovechá este momento para agradecerle por estar siempre ahí, porque sin dudas, tenés a un aliado incondicional.
Si bien Tauro lidera el ranking de la fidelidad, no podemos dejar de mencionar a Cáncer y Sagitario. El primero es el protector por excelencia; un amigo de Cáncer te hará sentir siempre como en casa y cuidará de tus emociones como si fueran propias. Por otro lado, Sagitario es el alma de la fiesta, es ese amigo que te empuja a salir de tu zona de confort y te garantiza risas constantes, sin descuidar la honestidad brutal que lo caracteriza.