El mejor signo en la amistad, según la astrología: te escucha, te acompaña en las locuras y es leal

Además, es leal a muerte, pues la traición no está en su diccionario. Si te dio su palabra, la va a cumplir. También es el mejor signo porque te acompaña en las locuras. Aunque aman la estabilidad, si su mejor amigo propone una aventura, Tauro prepara la mochila y va al frente.

Tener a alguien que te escuche, te acompañe y sea leal es un tesoro en estos tiempos. Por eso, para la astrología la energía de ciertos astros facilita conexiones profundas y duraderas. Así que si tienes algún tauro como amigo, aprovechá este momento para agradecerle por estar siempre ahí, porque sin dudas, tenés a un aliado incondicional.

signo tauro Tauro es el mejor signo en la amistad.

Si bien Tauro lidera el ranking de la fidelidad, no podemos dejar de mencionar a Cáncer y Sagitario. El primero es el protector por excelencia; un amigo de Cáncer te hará sentir siempre como en casa y cuidará de tus emociones como si fueran propias. Por otro lado, Sagitario es el alma de la fiesta, es ese amigo que te empuja a salir de tu zona de confort y te garantiza risas constantes, sin descuidar la honestidad brutal que lo caracteriza.